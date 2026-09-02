Pitali su baku na čemu peče tako dobre palačinke: Njen odgovor šokirao sve

Kod dobrih palačinki nije presudan samo recept za smesu. Na konačan rezultat utiču i temperatura tiganja, njegova površina, ali i jedna sitnica kojoj tokom pečenja često ne pridajemo mnogo pažnje masnoća kojom ga podmazujemo.

Palačinke su jedno od onih jela za koje gotovo svaka porodica ima svoj recept. Neko koristi samo mlijeko, neko deo mleka zamijeni mineralnom vodom, dok drugi dodaju više jaja, malo šećera ili nekoliko kapi ruma.

Ipak, čak i kada se koristi gotovo ista smesa, rezultat ne mora da bude isti. Nekome palačinke ispadnu tanke i mekane, drugome deblje, dok se nekima uporno lijepe za tiganj.

Razlog često nije u samoj smesi, već u načinu pečenja.

Kada palačinka lako klizi po tiganju, ima ravnomerno zlatnu površinu i blago zapečene ivice, mnogi će pretpostaviti da je tajna u maslacu ili nekoliko kapi ulja. Međutim, postoji još jedan način koji su nekada mnogo češće koristile naše bake, a danas je pomalo zaboravljen.

Bake nisu koristile ni ulje ni maslac

Jedan od starih trikova za pečenje palačinki jeste svinjska mast.

To, međutim, ne znači da palačinke treba pržiti u velikoj količini masti. Upravo suprotno. Tajna je u tome da se dobro zagrijan tiganj premaže veoma tankim slojem, praktično tek toliko da cijela površina bude blago zamašćena.

Tek nakon toga sipa se smesa.

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Ako se mast koristi na ovaj način, palačinke neće biti masne. Tanak sloj samo sprječava da se testo zalijepi za tiganj i omogućava da se površina ravnomernije zapeče.

Upravo je količina ključna palačinka ne treba da „pliva“ u masnoći.

Zašto svinjska mast može da bude dobar izbor?

Jedna od prednosti svinjske masti jeste to što dobro podnosi temperature na kojima se palačinke obično peku.

Kada se koristi u veoma maloj količini, ne mora ni da ostavi izražen ukus, a na tiganju može da napravi tanak sloj koji olakšava pečenje i okretanje palačinki.

Najjednostavniji način jeste da se mala količina masti stavi na papirni ubrus, a zatim njime pažljivo premaže zagrijan tiganj. Tako se mast ravnomjerno raspoređuje i nema potrebe da se prije svake naredne palačinke dodaje velika količina.

Rezultat mogu da budu tanke i mekane palačinke, ravnomjerno zlatne boje, sa blago zapečenim ivicama, koje se bez problema odvajaju od tiganja.

A šta je sa maslacem?

Maslac je takođe odličan izbor, posebno ako želite da palačinke imaju njegov karakterističan miris i ukus.

Ipak, klasičan maslac ima jednu manu kada se dugo zagrijava na višoj temperaturi. Sadrži mlečne proteine koji vremenom mogu da potamne, a zatim i da zagore.

Ako pečete veliki broj palačinki, na dnu tiganja mogu postepeno da se pojave tamne čestice, koje narednim palačinkama mogu da daju blago gorak ukus.

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Jedno od rješenja je prečišćeni maslac, odnosno gi, koji bolje podnosi više temperature.

Ni ulje nije loše rješenje

Neutralno biljno ulje i dalje je sasvim praktičan i dobar izbor za palačinke. Jednostavno se koristi, dobro podnosi temperaturu, a gotovo svako ga već ima u kuhinji.

Zbog toga svinjska mast nije nikakav jedini „ispravan“ način pečenja palačinki.

Riječ je, pre svega, o starom kuvarskom triku koji danas koristimo mnogo ređe nego ranije, a koji može da promeni teksturu i način na koji se palačinka zapeče.

Za mnoge je to ujedno i ukus koji podsjeća na kuhinje naših baka.

Dobra masnoća ipak nije dovoljna

Bez obzira na to da li koristite mast, ulje ili maslac, dobar rezultat zavisi i od smese.

Ona bi trebalo da bude dovoljno tečna da se brzo razlije po tiganju i formira tanak sloj, ali istovremeno dobro sjedinjena i bez većih grudvica.

Važno je i da tiganj bude dovoljno zagrejan pre nego što se sipa prva palačinka.

Dobro je ostaviti i smesu da malo odstoji prije pečenja. Tokom tog vremena brašno upija tečnost, sastojci se bolje povezuju, pa palačinke mogu da budu ujednačenije i elastičnije.

A ako prva palačinka ne ispadne savršeno, nema razloga za brigu. Upravo ona često služi kao svojevrstan test pokazuje da li je tiganj dovoljno zagrijan i da li je potrebno dodati još malo tečnosti ili brašna u smjesu.

Ako kod kuće imate svinjsku mast, možete i sami da napravite jednostavan eksperiment. Nekoliko palačinki ispecite na način na koji ih inače pripremate, a nekoliko u tiganju koji ste prethodno samo veoma tanko premazali mašću.

Možda se upravo u tom gotovo zaboravljenom kuvarskom triku krije dio razloga zbog kojeg palačinke naših baka mnogima i danas ostaju standard sa kojim porede sve ostale, piše Metropoliten.