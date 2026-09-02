Opština u Srpskoj novčano podržala prvačiće

Foto: ATV

Opština Bratunac i ove godine obezbijedila je novčanu podršku od po 100 KM za 103 prvačića iz te lokalne zajednice povodom polaska u školu.

Zamjenik načelnika opštine Ninko Tešić posjetio je bratunačke škole i uručio opštinsku novčanu podršku svim prvačićima. Mjera podrške prvačićima realizuje se već četiri godine, a Tešić je najavio da će biti nastavljena i da opština različitim mjerama nastoji obezbijediti bolje uslove za odrastanje i obrazovanje najmlađih, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.