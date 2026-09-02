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Opština u Srpskoj novčano podržala prvačiće

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02.09.2026 14:50

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Foto: ATV

Opština Bratunac i ove godine obezbijedila je novčanu podršku od po 100 KM za 103 prvačića iz te lokalne zajednice povodom polaska u školu.

Zamjenik načelnika opštine Ninko Tešić posjetio je bratunačke škole i uručio opštinsku novčanu podršku svim prvačićima.

Mjera podrške prvačićima realizuje se već četiri godine, a Tešić je najavio da će biti nastavljena i da opština različitim mjerama nastoji obezbijediti bolje uslove za odrastanje i obrazovanje najmlađih, prenosi "Srna".

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Bratunac

prvačići

Novčana pomoć

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