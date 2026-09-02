Kompanija m:tel renovirala i opremila računarsku učionicu Saobraćajnog fakulteta u Doboju

Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja Memoranduma o saradnji, partnerstvo kompanije m:tel i Saobraćajnog fakulteta u Doboju dobilo konkretan rezultat – studentima na raspolaganju savremeno opremljena učionica, m:stipendije i stručna praksa

Kada se znanje poveže sa savremenom tehnologijom i prilikama za praktično iskustvo, studenti dobijaju više prostora da razvijaju svoje potencijale. Upravo sa tom idejom kompanija m:tel nastavlja saradnju sa Saobraćajnim fakultetom u Doboju, podržavajući obrazovanje i stvaranje boljih uslova za buduće stručnjake.

Kao rezultat Memoranduma o poslovno-tehničkoj saradnji, koji su kompanija m:tel i Saobraćajni fakultet u Doboju potpisali prošle godine, 2. septembra 2026. godine svečano je otvorena renovirana računarska učionica uz donaciju računarske opreme.

Renovirana učionica SF u Doboju Dragana Ćulibrk/m:tel PR

Ovu donaciju vrijednu više od 125.000 KM dekanu, profesorima i studentima Saobraćajnog fakulteta uručila je generalna direktorka kompanije m:tel, Jelena Trivan.

„Nakon godinu dana i naše prve posete ovom fakultetu kada je bilo mnogo problema i kada nije postojala nada da će im iko pomoći, mi dolazimo da otvorimo modernu učionicu, u kojoj će se zahvaljujući savremenom prostoru i opremi raditi međunarodni projekti. Ono što smo prije ove donacije uradili je još važnije, a to je da studenti Saobraćajnog fakulteta u Doboju već imaju mogućnost da konkurišu za m:stipendije, dok su kroz saradnju sa kompanijom m:tel otvorene i mogućnosti za obavljanje stručne prakse i zaposlenja. Dokazali smo da se ljudska reč još uvek poštuje i da ćemo kao m:tel i kao Srbija biti uz ovu decu sve vreme. Ova pomoć ne treba da se meri novcem već ljubavlju i pažnjom jer se ova saradnja ne završava današnjim presecanjem vrpce”, izjavila je Trivan.

Dekan Saobraćajnog fakulteta, prof. dr Miroslav Kostadinović je generalnoj direktorki m:tel-a, Jeleni Trivan uručio i posebnu zahvalnicu istakavši značaj ove podrške.

Renovirana učionica SF u Doboju Dragana Ćulibrk/m:tel PR

„Za studente našeg fakulteta, nova učionica predstavlja mnogo više od renoviranog prostora. Savremena računarska oprema omogućiće im kvalitetnije uslove za rad, razmjenu studenata, rad na projektima i više praktičnih aktivnosti. Značaj ove donacije je i prilika da vidimo kako društveno odgovorne kompanije prepoznaju potrebe obrazovanja. Sa ovako modernom učionicom mi postajemo baza znanja, a ne samo prolazna stanica kroz koju studenti prolaze i odlaze u druge zemlje”, izjavio je Kostadinović.

Da je opremanje ove učionice omogućilo još bolji rad i uslove za studiranje potvrdila su i Ivana Lazić studentkinja 4. godine ovog fakulteta uz posebnu zahvalnost što je Saobraćajni fakultet u Doboju postao dio m:tel porodice.

Saradnja kompanije m:tel i Saobraćajnog fakulteta u Doboju tako dobija svoj puni smisao. Kompanija m:tel će i u narednom periodu nastaviti da podržava obrazovanje, mlade i razvoj njihovih znanja i vještina, gradeći partnerstva sa obrazovnim institucijama koja donose konkretne i dugoročne koristi za studente i zajednicu.