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Požar kod Konjica van kontrole: Gašenje otežava nepristupačan teren

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02.09.2026 09:51

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Пожар код Коњица ван контроле: Гашење отежава неприступачан терен
Foto: Facebook/Nermina Alihodžić

Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica, a prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (OCCZ HNK) požar je izvan kontrole.

Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje.

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Dojava o požaru zaprimljena je sinoć u 20:14 sati, a nadležne službe poduzimaju aktivnosti na njegovom lokalizovanju.

Na području Konjica ranije su zabilježena još dva požara. Od 16:20 do 21:15 sati gorjeli su trava i nisko rastinje u Blacama, dok je od 19:16 do 20:14 sati gorjela šuma na području Prevlje-Cagare.

Na području Mostara tokom ponedjeljka 1. septembra evidentirano je više požara.

Od 9:45 do 10:30 sati gorjeli su trava i nisko raslinje u Baćevićima, od 12:20 do 13:10 sati trava i nisko rastinje u Kosoru, dok je od 13 do 13:50 sati gorio otpad na Bišću Polju. U Lakiševinama je od 14:30 do 16:15 sati gorio otpad.

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Na području Čapljine od 16:15 do 16:55 sati gorjeli su trava i raslinje u Čeljevu.

U Čitluku je od 20 do 20:45 sati gorjelo smeće i kontejner u Cerinu, a od 21:15 do 22:30 sati trava i nisko rastinje u Čitluk Polju.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Konjic

požar

Vatrogasci

HNK Mostar

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