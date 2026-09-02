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Vozaču oduzet ”audi” zbog obijesne vožnje, naduvao 2,2 g/kg

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02.09.2026 10:54

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Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Policija u Kozarskoj Dubici privremeno je oduzela automobil ”audi” od Z.Š. nakon što je kontrolom utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola, sa koncentracijom od 2,2 g/kg.

U PU Prijedor navode da je dodatnim provjerama utvrđeno da se radi o višestrukom povratniku u vršenju saobraćajnih prekršaja. Za neplaćene prekršaje u registru kazni ima dug od 900 KM.

”Vozilo je privremeno oduzeto zbog bojazni da će ponoviti prekršaj, a protiv Z.Š. nadležnom sudu dostaviće se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, navode u policiji.

Napominju da je Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH za prekršaj obijesne vožnje upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od 1,5 g/kg predviđena novčana kazna u iznosu od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci i dva kaznena boda.

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Tagovi :

obijesna vožnja

oduzet automobil

Kozarska Dubica

PU Prijedor

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