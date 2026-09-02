Žena nasjela na prevaru: Dala 30.000 evra za navodno liječenje kćerke, pare ostavila u kanti

Novi, jezivi vid telefonske prevare potresao je Beograd, kada je starija sugrađanka ostala bez životne ušteđevine nakon što je nasjela na bezobzirnu obmanu organizovane grupe prevaranata.

Sve se odigralo u večernjim satima, kada je na fiksni telefon oštećene stigao poziv koji joj je zaledio krv u žilama. Osoba sa druge strane žice predstavila se kao načelnik poznate beogradske bolnice i saopštila joj dramatičnu vijest - da joj je ćerka teško povrijeđena, da se nalazi na odjeljenju i da je hitno potrebna operacija.

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Scenario iz noćne more

Prevarant je hladnokrvno zahtjevao ogroman novac kako bi se navodno obavio hitan zahvat. Kako bi sve djelovalo još ubjedljivije i bez mogućnosti provere, lažni doktor je prestravljenoj ženi dao detaljna i bizarna uputstva gdje da ostavi novac.

Upaničena žena, vjerujući da spasava život sopstvenom djetetu, skupila je čak 30.000 evra i odnijela ih u obližnji park, gdje ih je, po nalogu prevaranta, ubacila direktno u kantu za otpatke!

Tek kada je prošlo izvjesno vrijeme i kada je uspjela da stupi u kontakt sa svojom ćerkom, uslijedio je hladan tuš - shvatila je da joj je dijete potpuno bezbjedno i da je postala žrtva bezdušne prevare.

Policija na nogama, češljaju se snimci kamera

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a o svemu je obaviješteno i tužilaštvo u Beogradu.

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Inspektori intenzivno rade na rasvjetljavanju ovog slučaja, a ključni dokazi traže se u zapisima sigurnosnih kamera iz okolnih objekata i samog parka kako bi se ušlo u trag osobi koja je pokupila novac iz kante.

(Telegraf.rs)