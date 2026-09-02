Napadači upali na proslavu punoljetstva: Pretukli slavljenika, oca i brata

Autor:ATV redakcija
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U nedjelju, u jutarnjim časovima, u mestu Arnajevo, u opštini Barajevo, u jednom porodičnom domu održavala se proslava 18. rođendana, kada se u dvorištu porodične kuće pojavila grupa od oko dvadesetak nepoznatih maskiranih lica sa štanglama u rukama.
Oni su slavljeniku L. B. (18), njegovom bratu L. B. (20) i ocu S. B. (44) zadali više udaraca po glavi i tijelu.
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Slavljeniku je ljekarska pomoć ukazana u Hitnoj pomoći Doma zdravlja u Barajevu, dok su njegovom bratu L. B. i ocu S. B. lekarsku pomoć ukazali u Urgentnom centru, gdje su im konstatovane povrede.
Istragu vodi OJT u Mladenovcu.
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