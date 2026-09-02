Banjalučani strahuju od izbijanja zaraze: Smeće se gomila

Mještani Ulice Mire Kesić u banjalučkom naselju Ada, koja se nalazi u neposrednoj blizini Rebrovca, suočavaju se sa ozbiljnim komunalnim i infrastrukturnim problemima.

Kako javljaju čitaoci ATV-a, situacija je posebno alarmantna zbog nedovoljnog broja kontejnera i velikog broja stanara čistoća ne odvozi redovno smeće, pa građani strahuju od izbijanja zaraze.

"S obzirom na to da je završena još jedna lamela i da će biti useljeno još oko 50 stanova, nastaće potpuni kolaps zbog nedostatka kontejnera", upozoravaju zabrinuti stanari.

Pored problema sa odlaganjem otpada, mještani ističu da se ovakvo stanje preliva i na kompletnu infrastrukturu u ovom dijelu grada.

Problemi sa vodosnabdijevanjem, kanalizacijom, oštećenim saobraćajnicama punim rupa i neodržavanim zelenim površinama postali su njihova svakodnevica.

Povećanje broja novih stambenih objekata, kako navode, uopšte ne prati adekvatna infrastruktura, što im značajno otežava uslove za normalan i udoban život.