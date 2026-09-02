Logo

Banjalučani strahuju od izbijanja zaraze: Smeće se gomila

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 08:15

Komentari:

1
Накупљено смеће у насељу Ада.
Foto: Ustupljena fotografija

Mještani Ulice Mire Kesić u banjalučkom naselju Ada, koja se nalazi u neposrednoj blizini Rebrovca, suočavaju se sa ozbiljnim komunalnim i infrastrukturnim problemima.

Kako javljaju čitaoci ATV-a, situacija je posebno alarmantna zbog nedovoljnog broja kontejnera i velikog broja stanara čistoća ne odvozi redovno smeće, pa građani strahuju od izbijanja zaraze.

"S obzirom na to da je završena još jedna lamela i da će biti useljeno još oko 50 stanova, nastaće potpuni kolaps zbog nedostatka kontejnera", upozoravaju zabrinuti stanari.

Pored problema sa odlaganjem otpada, mještani ističu da se ovakvo stanje preliva i na kompletnu infrastrukturu u ovom dijelu grada.

Problemi sa vodosnabdijevanjem, kanalizacijom, oštećenim saobraćajnicama punim rupa i neodržavanim zelenim površinama postali su njihova svakodnevica.

Povećanje broja novih stambenih objekata, kako navode, uopšte ne prati adekvatna infrastruktura, što im značajno otežava uslove za normalan i udoban život.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

smeće

Banja Luka

kontejneri

otpad

saobraćajnice

Čistoća

Komentari (1)

Pročitajte više

Врбања пожар шума ватра ноћ

Banja Luka

Kakvo je stanje jutros sa šumskim požarom u Vrbanji - VIDEO

1 h

0
Окреће ли се вријеме? Након сунчаног јутра стижу кише и пљускови

Društvo

Okreće li se vrijeme? Nakon sunčanog jutra stižu kiše i pljuskovi

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

Napadači upali na proslavu punoljetstva: Pretukli slavljenika, oca i brata

1 h

0
Чекић, судница

Svijet

Državljaninu BiH prijeti protjerivanje iz Danske nakon brutalnog zločina

1 h

0

Više iz rubrike

Врбања пожар шума ватра ноћ

Banja Luka

Kakvo je stanje jutros sa šumskim požarom u Vrbanji - VIDEO

1 h

0
Бабић: Пожар у Врбањи гаси комплетна смјена, нема угрожених објеката

Banja Luka

Babić: Požar u Vrbanji gasi kompletna smjena, nema ugroženih objekata

11 h

0
Ко прочита поруке на кружном код Меркатора биће кажњен

Banja Luka

Ko pročita poruke na kružnom kod Merkatora biće kažnjen

12 h

4
Врбања пожар шума ватра ноћ

Banja Luka

Požar u Vrbanji, vatrogasci na terenu

12 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

42

Obustava željezničkog saobraćaja, radnici u štrajku: Traže povećanje plata

09

35

Požar u Vrbanji pod kontrolom, ljudski faktor i dalje glavni uzrok

09

31

Drastičan preokret vremena: Stiže pad od 20 stepeni, pominje se i prvi snijeg

09

17

Poznati detalji obračuna u tramvaju: Povrijeđen migrant, napadač i dalje u bjekstvu

09

09

Šta sve Fond solidarnosti plaća za djecu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima