Banjalučani strahuju od izbijanja zaraze: Smeće se gomila

Autor:Milena Grubor
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Mještani Ulice Mire Kesić u banjalučkom naselju Ada, koja se nalazi u neposrednoj blizini Rebrovca, suočavaju se sa ozbiljnim komunalnim i infrastrukturnim problemima.
Kako javljaju čitaoci ATV-a, situacija je posebno alarmantna zbog nedovoljnog broja kontejnera i velikog broja stanara čistoća ne odvozi redovno smeće, pa građani strahuju od izbijanja zaraze.
"S obzirom na to da je završena još jedna lamela i da će biti useljeno još oko 50 stanova, nastaće potpuni kolaps zbog nedostatka kontejnera", upozoravaju zabrinuti stanari.
Pored problema sa odlaganjem otpada, mještani ističu da se ovakvo stanje preliva i na kompletnu infrastrukturu u ovom dijelu grada.
Problemi sa vodosnabdijevanjem, kanalizacijom, oštećenim saobraćajnicama punim rupa i neodržavanim zelenim površinama postali su njihova svakodnevica.
Povećanje broja novih stambenih objekata, kako navode, uopšte ne prati adekvatna infrastruktura, što im značajno otežava uslove za normalan i udoban život.
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