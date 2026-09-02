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Okreće li se vrijeme? Nakon sunčanog jutra stižu kiše i pljuskovi

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02.09.2026 08:01

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Окреће ли се вријеме? Након сунчаног јутра стижу кише и пљускови
Foto: Ahmed/Pexels

U Republici Srpskoj i FBiH danas će u prvom dijelu dana preovladavati sunčano i toplo vrijeme.

Međutim, kasnije tokom dana uslijediće postepeno naoblačenje sa zapada, koje može donijeti lokalnu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Naoblačenje će se premještati od zapada ka jugu i istoku, pa se padavine poslije podne očekuju uglavnom na jugozapadu i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretaće se od 28 do 34 stepena, na jugu do vrelih 36, dok će u višim planinama biti ugodnijih 24 stepena Celzijusova.

Jutarnje temperature izmjerene u 7.00 časova:

Ribnik 11, Han Pijesak 13, Prijedor, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Rudo i Čemerno 14, Banjaluka, Bijeljina, Doboj i Višegrad 15, Brčko 16, Bileća 19, te Trebinje sa tropska 23 stepena Celzijusova.

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