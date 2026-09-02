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Danas ne treba raditi sramne stvari: Veliki je praznik, ovo morate da znate

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02.09.2026 07:33

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Српска православна црква
Foto: ATV/Branko Jović

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog proroka Samuila, posljednjeg sudiju izraelskog, koji je rođen u Ramatu 1.100 godina prije Hrista.

Ovaj veliki svetitelj i prorok čitavog života pozivao je narod na pokajanje i zahvalnost.

Prema narodnim vjerovanjima, na današnji dan posebno treba izbjegavati sramna djela, malodušnost i nezahvalnost prema onima koji vam čine dobro.

Rođenje iz molitve i božansko otkrovenje

U mjestu rođenja Svetog proroka Samuila kasnije je rođen i blagoobrazni Josif. Vjeruje se da ga je nerotkinja Ana isplakala od Boga i posvetila mu ga kada je napunio tri godine.

Živeći u Silomu, pored kovčega zavjeta, Samuil je u 12. godini doživio istinito otkrovenje od Boga o kazni koja je predstojala domu prvosveštenika Ilije zbog nevaljalstva njegovih sinova Ofnija i Finesa.

To otkrovenje se uskoro i dogodilo: Filistejci su porazili Izrailce, ubili oba Ilijina sina i zaplijenili kovčeg zavjeta. Kada je vijest saopštena Iliji, on je pao mrtav na zemlju i izdahnuo u 98. godini starosti, a ista sudbina zadesila je i njegovu snahu, ženu Finesovu.

Oslobođenje naroda i postavljanje cara

Narednih 20 godina Izrailci su bili u ropstvu kod Filistejaca, sve dok Bog nije poslao Samuila da narodu propovijeda pokajanje radi spasenja. Narod je tada odbacio tuđe idole kojima je služio i priznao Samuila kao proroka, sveštenika i sudiju.

Samuil je zatim krenuo sa vojskom na Filistejce i uz božiju pomoć oslobodio zemlju i narod. Nakon toga je mirno služio svom narodu do starosti. Vidjevši ga ostarelog, narod je zatražio da im postavi cara. Iako ih je Samuil odvraćao od toga govoreći da je Bog jedini njihov car, narod je ostao pri svom zahtjevu.

Vjerovanja i običaji na današnji dan

Svi vjernici koji slave ovog velikog svetitelja drže se uvjerenja da na današnji dan ne bi trebalo raditi nijednu sramnu stvar, a naročito ne treba olako uzimati dobro koje vam drugi čine. Običaj nalaže:

Budite zahvalni ljudima i ne budite malodušni.

Cenite tuđi trud i ne budite sitne duše ako vam neko pomogne bez traženja nagrade ili hvalisanja.

Besjeda Svetog proroka Samuila

"O kako je promjenljivo srce čovječje! No od svih promjena njegovih jedna je sramnija od najsramnijih, a to je: kada vjerni postane nevjerni. I od svih promjena njegovih jedna je slavnija od najslavnijih, a to je: kada se nevjerni obrati i postane vjerni. Pokaj se prije nego što smrt zatvori vrata tvoga života i otvori vrata Suda. Pokaj se prije smrti, a pošto ne znaš čas smrti, pokaj se danas i sad, i prestani ponavljati grijeh svoj. Amin."

(Informer)

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