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Odbor NSRS za ustavna pitanja o zahtjevu Bećirovića

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02.09.2026 07:19

Komentari:

4
Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

Bećirovićev zahtjev se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, usvojenoj bez konsenzusa, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske, te odluke parlamenta o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske od 7. jula.

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Denis Bećirović

nsrs

Komentari (4)

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