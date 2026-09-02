Odbor NSRS za ustavna pitanja o zahtjevu Bećirovića

Autor:ATV redakcija
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Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu BiH u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.
Bećirovićev zahtjev se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, usvojenoj bez konsenzusa, veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske, te odluke parlamenta o potvrđivanju izjave člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske od 7. jula.
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