Planirate kredit: Banke u BiH najavile nove uslove

Banke u BiH smatraju da će u trećem kvartalu biti neznatno povećana potražnja stanovništva za kreditima, i to potrošačkim i nenamjenskim, te da se očekuje i povećanje potražnje preduzeća, pri čemu su očekivanja u pogledu njenog rasta znatno umjerenija u odnosu na prethodni kvartal, pokazuje anketa Centralne banke BiH.

Rezultat iz prikupljenih odgovora osam najvećih banaka u BiH ukazuje da banke smatraju da će za preduzeća biti pooštreni kreditni standardi u trećem kvartalu, dok će biti ublaženi standardi za odobravanje stambenih kredita stanovništvu.

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Banke su navele da je potražnja stanovništva za stambenim, nenamjenskim i potrošačkim kreditima nastavila da raste u drugom kvartalu.

"Kao i u prethodnom, i u drugom kvartalu nisu promijenjeni uslovi za odobravanje kredita stanovništvu. U drugom kvartalu neto rezultat iz prikupljenih odgovora ukazuje da nije bilo promjene u pogledu učešća odbijenih zahtjeva za odobrenje kredita stanovništvu u odnosu na prethodni kvartal", saopštili su iz Centralne banke.

I u drugom kvatralu ove godine nastavila je da raste potražnja preduzeća za kreditima, kako kratkoročnim tako i dugoročnim, kod kojih je zabilježen nešto izraženiji rast.

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U pogledu uslova odobravanja kredita preduzećima u drugom kvartalu, kamatne marže imale su neto efekat pooštravanja, dok su provizije i naknade, zahtjevi u pogledu kolaterala, rok otplate i maksimalni iznos kredita ostali nepromijenjeni u odnosu na prethodni kvartal.

(Radiosarajevo)