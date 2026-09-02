Premalo za takvu brzinu: Pojavio se snimak nesreće predsjednice Slovenije

Mjesec dana nakon nesreće predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar na povratku sa odmora u Hrvatskoj, u slovenačkim medijima pojavili su se snimci nadzornih kamera koje prikazuju koban trenutak u tunelu Kastelec.

Službeni kombi u kojem je bila Pirc Musar s prijateljima zabio se u službeno vozilo na čelu konvoja u tunelu na auto-putu prema Ljubljani, piše portal "24Ur".

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Na snimku, koji se proširio i društvenim mrežama, vidi se kako službena vozila prolaze tunelom, jedno od njih ima upaljena svjetla. U sljedećem trenutku, kombi u kojem je bila predsjednica i dvoje njenih prijatelja približava se velikom brzinom i silovito zabija u dva od tri vozila.

Nakon sudara, kombi i jedan od automobila udarili su u zid tunela. Automobili koji su se zatekli iza njih počeli su se zaustavljati, a ubrzo stižu hitne službe - od policije, hitne pomoći i vozilo Darsa kako bi osigurali mjesto sudara.

Dekan Fakulteta pomorstva i saobraćaja dr Peter Vidmar je u emisiji za "24Ur" analizirao snimak nesreće i otkrio svoju teoriju o tome kako je došlo do nesreće.

Analiza stručnjaka

On vjeruje da se u tunelu aktivirao sigurnosni signal te da su vozila u konvoju to primijetila i počela smanjivati brzinu.

Mesec dni od nesreče predsednice republike objavljamo ekskluzivne posnetke varnostnih kamer iz predora Kastelec. Službeni kombi, v katerem se je peljala predsednica skupaj s prijateljicama Viktorijo Krivolucko in Urško Repovž, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja. pic.twitter.com/ebhi5h6rXj — Zate Slovenija (@ZateSlovenija) September 1, 2026

"Drugo se vozilo u konvoju uspjelo pomjeriti udesno, ali prvo nije i pomjerilo se samo do sredine. Koliko vidimo, jednostavno nije ostalo dovoljno prostora za mimoilaženje vozila u pratnji", pojasnio je.

Vidmar je kazao da su se vozila u pratnji kretala prebrzo.

"Iz snimka se moglo procijeniti da se radi o brzini od oko 150 kilometara na sat, a sigurnu udaljenost između prvog vozila i kombija procijenio sam na 30 do 35 metara, što je kod takve brzine premalo", navodi stručnjak.

Pri takvoj brzini, prosječni vozač ima između 0,8 i jedne sekunde vremena za reakciju, dok profesionalni vozači obučeni za dinamičnu vožnju mogu reagovati i u gotovo pola sekunde.

U prevodu, Vidmar kaže kako je u takvoj situaciji nemoguće zaustaviti vozilo ili smanjiti brzinu na brzinu vozila ispred.

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Slovenačka predsjednica je u nesreći slomila ključnu kost. Naknadno se saznalo da su s njom u kombiju bile dvije prijateljice. Među njima je Viktorija Krivolucka, Ruskinja koja je lično i profesionalno povezana s porodicom predsjednice više od dvije decenije.

Krivolucka je u nesreći teško povrijeđena, što je bio jedan od razloga zašto su se počela postavljati pitanja o sigurnosnim rizicima.

Policija je ranije objavila kako se nesreća dogodila u poslijepodnevnim satima te da su dvije povrijeđene osobe prevezene u Opštu bolnicu Izola. Jedna je lakše, a druga teže povrijeđena.

Zvanični uzrok nesreće još nije poznat.