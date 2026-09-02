Logo

Premalo za takvu brzinu: Pojavio se snimak nesreće predsjednice Slovenije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
02.09.2026 09:01

Komentari:

0
Несрећа Наташе Пирц Мусар
Foto: Screenshot / X

Mjesec dana nakon nesreće predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar na povratku sa odmora u Hrvatskoj, u slovenačkim medijima pojavili su se snimci nadzornih kamera koje prikazuju koban trenutak u tunelu Kastelec.

Službeni kombi u kojem je bila Pirc Musar s prijateljima zabio se u službeno vozilo na čelu konvoja u tunelu na auto-putu prema Ljubljani, piše portal "24Ur".

Драгана Мирковић

Scena

Dragana Mirković otkrila šta je doživjela pred kraj braka sa Tonijem: ''Teško mi je palo''

Na snimku, koji se proširio i društvenim mrežama, vidi se kako službena vozila prolaze tunelom, jedno od njih ima upaljena svjetla. U sljedećem trenutku, kombi u kojem je bila predsjednica i dvoje njenih prijatelja približava se velikom brzinom i silovito zabija u dva od tri vozila.

Nakon sudara, kombi i jedan od automobila udarili su u zid tunela. Automobili koji su se zatekli iza njih počeli su se zaustavljati, a ubrzo stižu hitne službe - od policije, hitne pomoći i vozilo Darsa kako bi osigurali mjesto sudara.

Dekan Fakulteta pomorstva i saobraćaja dr Peter Vidmar je u emisiji za "24Ur" analizirao snimak nesreće i otkrio svoju teoriju o tome kako je došlo do nesreće.

Analiza stručnjaka

On vjeruje da se u tunelu aktivirao sigurnosni signal te da su vozila u konvoju to primijetila i počela smanjivati brzinu.

"Drugo se vozilo u konvoju uspjelo pomjeriti udesno, ali prvo nije i pomjerilo se samo do sredine. Koliko vidimo, jednostavno nije ostalo dovoljno prostora za mimoilaženje vozila u pratnji", pojasnio je.

Vidmar je kazao da su se vozila u pratnji kretala prebrzo.

"Iz snimka se moglo procijeniti da se radi o brzini od oko 150 kilometara na sat, a sigurnu udaljenost između prvog vozila i kombija procijenio sam na 30 do 35 metara, što je kod takve brzine premalo", navodi stručnjak.

Pri takvoj brzini, prosječni vozač ima između 0,8 i jedne sekunde vremena za reakciju, dok profesionalni vozači obučeni za dinamičnu vožnju mogu reagovati i u gotovo pola sekunde.

U prevodu, Vidmar kaže kako je u takvoj situaciji nemoguće zaustaviti vozilo ili smanjiti brzinu na brzinu vozila ispred.

Витамин Д

Zdravlje

Zašto nam vitamin D nedostaje čak i tokom ljeta?

Slovenačka predsjednica je u nesreći slomila ključnu kost. Naknadno se saznalo da su s njom u kombiju bile dvije prijateljice. Među njima je Viktorija Krivolucka, Ruskinja koja je lično i profesionalno povezana s porodicom predsjednice više od dvije decenije.

Krivolucka je u nesreći teško povrijeđena, što je bio jedan od razloga zašto su se počela postavljati pitanja o sigurnosnim rizicima.

Policija je ranije objavila kako se nesreća dogodila u poslijepodnevnim satima te da su dvije povrijeđene osobe prevezene u Opštu bolnicu Izola. Jedna je lakše, a druga teže povrijeđena.

Zvanični uzrok nesreće još nije poznat.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nataša Pirc Musar

Slovenija

nesreća

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саобраћајна несрећа у којој је учествовала предсједница Словеније Наташа Пирц Мусар

Region

Objavljen snimak saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar

13 h

0
Двоструки аршини за величање усташтва у Хрватској

Region

Dvostruki aršini za veličanje ustaštva u Hrvatskoj

14 h

0
Детаљи убиства у стрељани у Црној Гори – Рус прво убио искусног инструктора, па младиће

Region

Detalji ubistva u streljani u Crnoj Gori – Rus prvo ubio iskusnog instruktora, pa mladiće

16 h

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Region

Zamalo pala u nesvijest kad joj je frizerka uručila račun

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

42

Obustava željezničkog saobraćaja, radnici u štrajku: Traže povećanje plata

09

35

Požar u Vrbanji pod kontrolom, ljudski faktor i dalje glavni uzrok

09

31

Drastičan preokret vremena: Stiže pad od 20 stepeni, pominje se i prvi snijeg

09

17

Poznati detalji obračuna u tramvaju: Povrijeđen migrant, napadač i dalje u bjekstvu

09

09

Šta sve Fond solidarnosti plaća za djecu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima