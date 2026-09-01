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Dvostruki aršini za veličanje ustaštva u Hrvatskoj

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01.09.2026 19:14

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Двоструки аршини за величање усташтва у Хрватској

Iako postoje zakonski okviri koji bi trebalo da sankcionišu veličanje ustaštva, primjena u praksi svodi se na minimalne i sporadične reakcije.

U poslednjih nekoliko godina, izrečeno je tek nekoliko manjih novčanih kazni i jedna kazna zatvora od 20 dana, što je zanemarljivo u odnosu na masovno isticanje ustaških simbola i izostanak sankcija na masovnim okupljanjima.

„Evo u Kninu na obilježavanju godišnjice trebalo je da bude par hiljada prekršajnih prijava i to nad mladim ljudima koji su išli i pjevali, obučeni u crne majice, da 'ne piju vina nego krvi Srbina' – dakle tako glasi pjesma.. Umjesto da bude 100 000 prekršajnih prijava u Vukovaru bilo ih je 100 i to 78 za pirotehniku, tri za pijanstvo i četiri za neku tuču. Vrlo jasna poruka”, rekao je Mile Bosnić, predsjednik Pokreta Srba Krajišnika.

Predstavnici srpskog naroda upozoravaju da su se nade u zakonska rješenja pokazale uzaludnim. Umjesto kažnjavanja ideologije NDH i skandiranja na koncertima poput onog u Vukovaru — gdje su se ustaški pozdravi ispisivali i dronovima na nebu — rigorozne mjere u praksi najčešće pogađaju upravo Srbe.

„Kažnjavanje teško da bude, osim kada su u pitanju simboli neke druge države, pogotovo kada je u pitanju Srbija. Vidjeli ste da svi simboli koji simbolizuju Srbe ili je vezano za identitet Srba, bude sankcionisano”,rekao je Srđan Kolar, srpski zamjenik gradonačelnika Vukovara.

Analitičari ukazuju na to da su odluke Ustavnog suda o zabrani fašističkih simbola jasne, ali da problem leži u zastarjelom zakonu o javnom redu i miru, kao i u izuzecima za pojedine pjesme i oznake.

„Problem je da je zakon napisan još u vrijeme bivše države, to je ono remećenje javnog reda i mira, tako da odluka ostaje na sudovima gde je došlo do različite prakse za Tompsonovu pjesmu 'Bojna Čavoglave' i grb HOS-a. To ljudi na desnici koriste u svojim aktivnostima”, rekao je Krešimir Macan, politički analitičar.

Iako Okvirna odluka Evropske unije obavezuje države članice da krivično sankcionišu govor mržnje i veličanje zločina, iz Evropske komisije poručuju da su za to nadležne nacionalne vlasti. I dok su Tompsonovi koncerti u Holandiji, Njemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji zabranjeni zbog promocije ustaštva, u Hrvatskoj reakcija pravosuđa i dalje izostaje.

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Tagovi :

Hrvatska

Ustaše

Marko Perković Tompson

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