Zamalo pala u nesvijest kad joj je frizerka uručila račun

"Imam kosu do ramena, izvukla sam pramenove plus preliv, skratila dva centimetra, stanjila kosu, osušila. 107 evra, necentar Rijeke", započela je svoju objavu korisnica na Reditu i pokrenula lavinu komentara.

U objavi je izrazila frustraciju jer joj, kako tvrdi, cijena za istu uslugu svaka tri mjeseca raste za sedam do deset evra.

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Kao poređenje navela je da je istu uslugu u junu prošle godine platila 68 evra.

"Ne znam kako vama, ali meni primanja nisu narasla za toliko poskupljenje", zaključila je, a njena objava potaknula je mnoge da podijele vlastita iskustva.

Rasprava koja je uslijedila otkrila je drastične razlike u cijenama frizerskih usluga diljem Hrvatske, ali i u susjednim zemljama.

Dok se cijena od 107 evra u Rijeci nekima čini visokom, komentari iz Zagreba pokazuju da je to ponekad i prosječna cijena. Korisnice iz Zagreba navode da za pramenove i preliv plaćaju od 120 do 200 evra, a jedna je spomenula i prijateljicu čiji je račun dostigao vrtoglavih 300, pa čak i 500 evra.

Sa druge strane, Varaždinska županija se ističe kao znatno povoljnija, gdje se ista usluga može dobiti za 50 do 80 evra. Najpovoljnije je, čini se, prošla jedna Splićanka koja je navela da istu uslugu u kvartovskom salonu plaća tridesetak evra.

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Mnogi su u raspravi izrazili nezadovoljstvo netransparentnošću, ističući kako brojni saloni nemaju javno dostupne cjenovnike, a čak i kad pitaju za cijenu unaprijed, konačni račun često bude veći. Zbog sve viših cijena, dio građana okreće se alternativnim rješenjima.

"Ja se šišam sama", napisala je jedna korisnica, dok su se drugi prisjetili kako su boju kupovali u drogerijama.

Čini se da je frustracija dovela do toga da su neki spremni i na put u susjedne zemlje, pa je tako jedna komentatorka navela da je farbanje u Bosni platila 45 evra. Cinični komentari poput "dok ovce plaćaju, treba ih šišati" sažimaju osjećaj dijela javnosti da su cijene prešle svaku mjeru.

Iako se mnogima čini da su cijene frizerskih usluga neopravdano visoke, vlasnici salona ističu da se suočavaju sa značajnim porastom troškova. Razlozi za poskupljenja su višestruki: rast cijena kirije, režija i profesionalne kozmetike, nedostatak kvalitetne radne snage te viši porezi.

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Naime, cijene frizerskih usluga rasle su osjetno brže od opšte stope inflacije, a uvođenje evra dodatno je podstaklo zaokruživanje cijena naviše. Uprkos svemu, čini se da potražnja ne jenjava, što sugeriše da je odlazak frizeru za mnoge i dalje luksuz kojeg se ne žele odreći, piše "Večernji".