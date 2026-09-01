Bitno: Elektroenergetska mreža Srpske

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o elektroenergetskoj mreži Republike Srpske.

Koliko je sigurna elektroenergetska mreža Srpske i jesmo li spremni za zimu?

Kakvo je stanje distributivne i prenosne mreže i koliko se ulaže u njenu modernizaciju?

Gdje su najveći izazovi?

Od novih trafostanica i rekonstrukcija mreže do sve veće potrošnje i novih izvora energije, može li sistem odgovoriti onome što ga čeka?

Za „Bitno” govore: Milan Lukić, v.d. izvršnog direktora za terenske operacije ODS „Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina, Srđan Mazalica, direktor Operativnog područja Banja Luka „Elektroprenosa BiH“, Aco Stanišić, direktor ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale i Saša Popović, v.d. direktora ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.