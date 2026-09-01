Logo

Bitno: Elektroenergetska mreža Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

01.09.2026 15:32
Битно: Електроенергетска мрежа Српске
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o elektroenergetskoj mreži Republike Srpske.

Koliko je sigurna elektroenergetska mreža Srpske i jesmo li spremni za zimu?

Kakvo je stanje distributivne i prenosne mreže i koliko se ulaže u njenu modernizaciju?

Gdje su najveći izazovi?

Od novih trafostanica i rekonstrukcija mreže do sve veće potrošnje i novih izvora energije, može li sistem odgovoriti onome što ga čeka?

Za „Bitno” govore: Milan Lukić, v.d. izvršnog direktora za terenske operacije ODS „Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina, Srđan Mazalica, direktor Operativnog područja Banja Luka „Elektroprenosa BiH“, Aco Stanišić, direktor ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale i Saša Popović, v.d. direktora ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Vesna Azić

Bitno

Više iz rubrike

Бизнис план: Новац, тржишта и привреда

Emisije

Biznis plan: Novac, tržišta i privreda

5 h

0
Важно: „Српска те воли“

Emisije

Važno: „Srpska te voli“

1 d

0
Фатални изглед: Смртоносно лијеп

Emisije

Fatalni izgled: Smrtonosno lijep

2 d

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Velika ulaganja u poljoprivredu

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

11

Blagojević: U BiH napad na prava srpskog naroda na samoopredjeljenje

17

10

Centar dana, 01.09.2026.

17

01

Oglasilo se ministarstvo: Gradu Banjaluka nije data saglasnost za uvođenje školskih uniformi

16

46

U Peljavama ponovo radi obnovljena osnovna škola

16

41

Besent: Ormuski moreuz će postati beskoristan plovni put za dvije godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima