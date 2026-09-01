Bitno: Elektroenergetska mreža Srpske

Izvor:
ATV
„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o elektroenergetskoj mreži Republike Srpske.
Koliko je sigurna elektroenergetska mreža Srpske i jesmo li spremni za zimu?
Kakvo je stanje distributivne i prenosne mreže i koliko se ulaže u njenu modernizaciju?
Gdje su najveći izazovi?
Od novih trafostanica i rekonstrukcija mreže do sve veće potrošnje i novih izvora energije, može li sistem odgovoriti onome što ga čeka?
Za „Bitno” govore: Milan Lukić, v.d. izvršnog direktora za terenske operacije ODS „Elektro-Bijeljina” a.d. Bijeljina, Srđan Mazalica, direktor Operativnog područja Banja Luka „Elektroprenosa BiH“, Aco Stanišić, direktor ODS „Elektrodistribucija“ a.d. Pale i Saša Popović, v.d. direktora ODS „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka.
Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.
„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
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