Biznis plan: Novac, tržišta i privreda

Od svjetskih berzi i kriptovaluta do domaće privrede i javnih prihoda, novac je i ove sedmice u fokusu „Biznis plana”.

Istražujemo šta nam poručuju svjetska tržišta i šta je obilježilo proteklu sedmicu na berzama.

Govorimo o kretanjima na kripto tržištu i tome na šta investitori treba da obrate pažnju.

Pitamo koliko je domaća privreda uspješna i šta pokazuju najnoviji ekonomski pokazatelji.

Tema su i javni prihodi Republike Srpske - koliko se novca slilo u budžet i šta nam govori kontinuiran rast naplate.

„Biznis plan” donosi priče o ekonomiji i privredi, ali i ljudima koji svojim idejama, znanjem i radom stvaraju nove poslovne prilike. Pratićemo ekonomska kretanja i trendove u Srpskoj, regionu i svijetu, govoriti o tome kako se oni odražavaju na privredu i šta znače za poslovanje i svakodnevni život. Predstavljaćemo uspješne domaće preduzetnike, njihove poslovne priče i iskustva, ali i one koji su tek na početku i traže način da svoju ideju pretvore u dobar posao. Kroz razgovore sa privrednicima i stručnjacima, izvještaje sa ekonomskih foruma i aktuelne podatke sa tržišta, 'Biznis plan' tražiće odgovore na pitanja koja su važna za privredu i njen dalji razvoj.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

„Biznis plan” utorkom u 20 časova i 10 minuta.