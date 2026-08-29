Agrar: Velika ulaganja u poljoprivredu

U novom izdanju „Agrara“ donosimo priče o ulaganjima u domaću poljoprivredu, podršci i novim podsticajima.

Za podsticaje poljoprivrednicima na području Gradiške rezervisano je 9 miliona maraka.

Bili smo u posjeti poljoprivrednicima širom Republike Srpske. Najavljena su nova ulaganja u mehanizaciju, proširenje kapaciteta i povećanje proizvodnje, zahvaljujući podsticajima koji se isplaćuju posredstvom Agencije za agrarna plaćanja.

„Agrar“ donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

„Agrar“ nedjeljom u 8 časova.