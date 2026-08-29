Boje kose koje će obilježiti ovu jesen

Autor:ATV redakcija
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Bliži se jesen, što znači da se zvanično vraća sezona ćebadi, džempera od kašmira i svega sa ukusom i mirisom bundeve. Ta topla, bogata atmosfera prenosi se i na našu rutinu uljepšavanja, a promjena boje kose jedan je od najjednostavnijih načina da prigrlite tu promjenu.
Bilo da želite blage, suptilne nijanse koje daju dubinu ili pak potpuno novu, sjajniju boju, trendovi koje prepoučuju profesionalni koloristi pružaju mnoštvo inspiracije za vaše sljedeće sezonsko osvježavanje izgleda.
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Ove jeseni, balejaž poprima nježniju i suptilniju notu. Umjesto upadljivih pramenova sa jakim kontrastom, „poetski romantični” balejaž koristi tehniku nijansiranja u okviru iste boje (ton-na-ton) kako bi se postigla suptilna igra dubine i dimenzije, piše Real Simple.
Prirodno nesavršen izgled pristaje gotovo svima, a posebno onima koji preferiraju bezvremensku boju kose koja ne zahtijeva komplikovano održavanje.
Za temeljnije sezonsko osvježenje, kakao spaja bogatu smeđu osnovu sa nježnim pramenovima u nijansi raskošne čokoladno-smeđe boje. Ova sjajna boja posebno dobro pristaje maslinastom tenu, mada frizer može prilagoditi toplinu i dubinu nijanse vašem konkretnom tonu kože.
Karamelizovani ćilibarni pramenovi spajaju puterasto zlatne i bakarne tonove za izgled koji djeluje toplo, zemljano i stvoren je za nošenje džempera.
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- Ovaj izgled posebno dobro izgleda na brinetama i na gušćoj, slojevitoj kosi, gdje veći pramenovi mogu naglasiti pokret i volumen - objašnjava frizer Lesli Šors za Real Simple.
Oblačni balajaž donosi prozračnu novinu izrazito plavoj kosi. Ovaj stil podrazumijeva pramenove u nijansi bele plave boje raspoređene po već plavoj podlozi, čime se stvara suptilna dubina koju frizer Šors opisuje kao „eteričnu i spokojnu”.
Ova tehnika može biti i odličan izbor za uklapanje sijede kose, jer hladni, svijetli pramenovi pomažu u stvaranju prirodnijeg prelaza između sijedih vlasi i plavih pramenova.
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