Veliki požar kod Gacka, sve raspoložive snage na terenu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Veliki požar aktivan je u mjestu Ključ kod Gacka. Brzom intervencijom gatačkih vatrogasaca uspjeli su da odbrane kuće.
Ipak, usljed jakog vjetra požar se proširio brzo, tako da su sve raspoložive jedinice na terenu, potvrdio je za ATV Žarko Rudović, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
2 h2
Gradovi i opštine
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
25
15
21
15
08
14
55
14
48
Trenutno na programu