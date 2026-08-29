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Veliki požar kod Gacka, sve raspoložive snage na terenu

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 13:34

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Пожар у Кључу код Гацка
Foto: ATV

Veliki požar aktivan je u mjestu Ključ kod Gacka. Brzom intervencijom gatačkih vatrogasaca uspjeli su da odbrane kuće.

Ipak, usljed jakog vjetra požar se proširio brzo, tako da su sve raspoložive jedinice na terenu, potvrdio je za ATV Žarko Rudović, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko.

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Tagovi :

požar

Gacko

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