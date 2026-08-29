Niševići se sa troje djece vratili u Srpsku iz Austrije: Opet bi isto

Bračni par, Bojan i Dragana Nišević su se prije četiri godine iz Austrije vratili u Bojanovo rodno selo Niševiće, gdje kako kažu, grade bolji i kvalitetniji život sa troje djece.

Njihova djeca Sunčica (11), Vuk (8) i Dragan (6) kažu da im se život na selu sviđa i da uživaju.

Djeca presrećna

"Sada ću u 6. razred u školu u Omarskoj. Imam životinje, baštu, ljepše mi je da živim ovdje nego u Austriji", rekla je Sunčica.

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Isto navode i njena mlađa braća i dodaju da uživaju i u fudbalu.

Bojan priča da je inženjer elektrotehnike, te da su on i supruga Dragana 2014. godine, nakon vjenčanja, odlučili da odu u Austriju sa ciljem da provjere kako je tamo živjeti.

"Živjeli smo tamo sedam godina. Poslije sedam godina, kad smo shvatili da je trenutak da se odlučimo da li ćemo ostati tamo ili se vratiti, odlučili smo se za povratak. To je bilo prije tri ili četiri godine. Nismo se pokajali. Iz više razloga. Željeli smo da nam djeca odrastaju u tradicionalnoj sredini gdje su neke životne norme i neka poimanja svijeta drugačija od onoga što je na zapadu. Sa druge strane, kako smo oboje privrednici, oboje imamo svoje firme, zaključili smo da je finansijski bolje da smo ovdje. Konkretno, porezi na prihod su znatno manji. Ovdje u Republici Srpskoj imamo porez na prihod 10 odsto, a u Austriji progresivna porezna stopa ide od 43 odsto naviše. To su razlozi zašto smo se vratili", objašnjava Bojan.

Ima svoju firmu

Dodaje da ima svoju firmu koja se bavi razvojem softvera za mala i srednja preduzeća. Ističe da je srećan što sa svog imanja koje je naslijedio od oca ima pogled na Kozaru koja je simbol opstanka i ostanka naroda na ovom području.

Navodi da će narednih godina raditi na tome da 80 odsto hrane za djecu bude iz njihovog domaćinstva. Trenutno imaju nekoliko koza od kojih dobijaju mlijeko i prave sir.

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Dragana koja je inače diplomirani ekonomista bavi se vezom i šivanjem modnih dodataka za djecu i mame.

"Ljepše mi je ovdje i lakše mi je sa djecom. Ne kajem se ni malo i opet bih se vratila ovdje. Posao ide dobro, to sam počela da radim u Austriji. Radim mnogo, i do 16 sati dnevno, ali posao ide dobro", kaže ona.

Porodicu Nišević posjetio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.

"Meni je zadovoljstvo bilo posjetiti ovo domaćinstvo. Bojan je sa svojom porodicom odlučio da se vrati u Republiku Srpsku. Danas djeluje ovdje kao izuzetan privrednik, kao dobar domaćin, i kao neko ko baštini tradicionalne vrijednosti i prije svega sa svojom porodicom želi da gradi dobro domaćinstvo, a samim tim i Republiku Srpsku", rekao je Klokić.

Dodaje da institucije podržavaju da se odrade projekti koji mještani žele.

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"To je prije svega rekonstrukcija područne osnovne škole, izgradnja rasvjete, te ostale infrastrukture koja je neophodna za njihovo domaćinstvo, ali i čitavo selo", naveo je Klokić.

On kaže da je prošle školske godine u Republici Srpskoj u osnovne škole upisano 260 djece koja su se sa roditeljima vratila iz inostranstva, prenosi "Info Prijedor".