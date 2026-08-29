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Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 15:08

Komentari:

5
Цвијановић: Сити смо лажне сарајевске правде и једнако лажних моралних лекција
Foto: Ustupljena fotografija

Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija, poručila je srpski član Predsjdništva BiH nakon hajke koja je krenula prema Srbima nakon smrti generala Ratka Mladića.

"To je jedna opšta hajka. Ja mislim da je apsolutno i licemjerje, višak licemjerja, kad pogledate postoji u svakoj toj izjavi, u svakom tom nastupu", rekla je Cvijanovićeva.

Koliko je licemjerje u pitanju objasnila je na nekoliko primjera.

"Ako pogledate malo istorijat šta se dešavalo na drugoj strani, onda ćete vidjeti da imate Rasima Delića koji je haški osuđenik. Dakle, koji je presuđen, a koji je sahranjen uz sve vojne počasti 2010. godine. Čak je tu ceremoniju predvodio tadašnji reis. Pa imate ovu ženu monstruma Elfetu Veseli koja je zaklala dječaka. Onda možete misliti šta je mogla da radi odraslim ljudima, ako je u sebi imala nešto tako monstruozno da može da uradi jedno takvo gnusno djelo. Ona se danas šetka, slobodno izlazi na kaficu, iako je bila i deportovana i presuđena, ona hoda danas", rekla je Cvijanovićeva i dodala:

"Imate Dudakovića, čiji sudski postupak nedozvoljeno dugo traje, dakle razvlačenje od šest i više godina iako je sve zabilježeno kamerama. I onda kad je davao naređenja da se ubijaju srpski zarobljenici. Imate drugu situaciju da imate Mahmuljina koji je presuđen, a onda je nekako 'iskliznuo' iz ruku pravosuđa. Mora da su bile neke klizave ruke, pa se vjerovatno danas brčka negdje po plažama u Turskoj. Dakle, licemjerno bi bilo šta govoriti".

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Bosna i Hercegovina

Sakib Mahmuljin

Elfeta Veseli

Atif Dudaković

Komentari (5)

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