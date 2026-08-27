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Komisija primila podneske GIK-a Doboj

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 13:42

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Foto: ATV

Centralna izborna komisija /CIK/ primila je nekoliko podnesaka Gradske izborne komisije /GIK/ Doboj koji se odnose na predlaganje kandidata i imenovanje članova biračkih odbora, rečeno je Srni u ovoj komisiji.

"S obzirom na to da smo podneske primili mejlom tek juče poslije podne i jutros ništa više o konkretnom predmetu ne možemo saopštiti", rekla je portparol CIK-a Maksida Pirić.

U odgovoru na pitanje Srne da li CIK BiH razmatra prigovore koji se odnose na sumnje u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore u Doboju, navodi se da bi, ako te sumnje budu potvrđene, to predstavljalo kršenje Izbornog zakona za koje politički subjekat može biti kažnjen od 3.000 KM do 30.000 KM.

"Za ovaj prekršaj, osim novčanih kazni, CIK može izreći i druge sankcije predviđene Izbornim zakonom", navode iz Komisije.

Iz CIK-a BiH napominju da je odredbama Izbornog zakona BiH zabranjeno lažno predstavljanje u ime bilo koje političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata kao i zloupotreba zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora.

Izborni zakon zabranjuje fiktivno predstavljanje u ime političkog subjekta kojem je mjesto u biračkom odboru pripalo sa ciljem pogodovanja drugom kojem to mjesto nije pripalo.

Ova zabrana primjenjuje se i na predsjednike i na članove biračkog odbora.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je juče Srni da je podnijela prigovor GIK-u Doboj zbog ozbiljnih sumnji u nedopušteno trgovanje biračkim mjestima i nepravilnosti u predlaganju kandidata za biračke odbore za predstojeće opšte izbore.

"Zatražila sam da se sporna lista odbaci i da se predmet proslijedi Centralnoj izbornoj komisiji BiH", istakla je Vulićeva.

Mediji su ranije objavili da se na spisku biračkih odbora Stranke za BiH u Doboju nalaze isključivo aktivisti SDS-a, a da je ovlašteno lice ove stranke funkcioner Pokreta sigurna Srpska.

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GIK

Doboj

CIK BiH

Izborni zakon

SDS

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