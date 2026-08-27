Ovako Đina zove Melininog milionera

Kćerka pjevača Harisa Džinovića, Đina Džinović, trenutno boravi u Grčkoj s majkom Melinom, a s njima je i njen očuh, milioner Džefri Pol Arnold Dej.

Đina je sada na svom TikTok nalogu objavila snimak i otkrila kako provode vrijeme.

Naime, ona je u svom vlogu otkrila da su obišli 25 ostrva, da obilaze muzeje te da je svako jutro bude u devet sati, što njoj ne odgovara.

„Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada pomisliti da ja obilazim barove. Ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelijepo, ali je u jednom momentu dosta. Bude me u devet sati ujutro, a ja sam neko ko voli spavati do 12, ali to mijenjamo.

U posljednjih godinu dana malo živim brže, što bi se reklo. Prestala sam izlaziti, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe.

Učim da budem smirena, staložena, vrijedna. Vidjećemo koliko će to trajati. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam se družiti s ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim promijeniti neke stvari u životu. Ja imam opciju da promijenim neke stvari u životu i hoću“, rekla je Đina, a potom se oglasila iz restorana.

ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI

Đina je pohvalila očuha koji je izabrao prelijep restoran s prelijepim pogledom.

„Pogledajte moj pogled. Mama, bravo, ludilo. Očuh mi je objasnio da je ovo Akropolj, najromantičnije mjesto na svijetu. Moj očuh je izabrao ovaj restoran jer je najromantičniji zbog pogleda, sve mi se sviđa. Večeras jedemo meso, muka mi je od ribe. Mama jede rižoto s gamborima“, rekla je Đina.

Otkrila od čega boluje

Đina je u svom najnovijem TikTok videu otkrila da se već neko vrijeme bori s Hašimoto tireoiditisom, hroničnim autoimunim oboljenjem štitne žlijezde.

(Avaz)