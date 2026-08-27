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Kojić: Smrt generala Mladića veliki gubitak za srpski narod

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:27

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Којић: Смрт генерала Младића велики губитак за српски народ
Foto: ATV

Smrt generala Ratka Mladića veliki je gubitak za srpski narod, a istorija će pokazati da je njegovo tamničenje najveća sramota čovječanstva jer je bio častan vojskovođa i dostojan funkcije koju je obavljao, izjavio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

- Čovjek čijom zaslugom postoje Srbi u Podrinju ostavio je neizbrisiv trag u našem narodu i nikada nećemo moći da mu zahvalimo onako kako on to zaslužuje - istakao je Kojić.

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On je napomenuo da je Vojska Republike Srpske bila časna i nijedan sud ne može svojim presudama umanjiti veličinu kako generala Mladića, tako i junačke Vojske Republike Srpske.

- Osim saučešća porodici izjavljujem saučešće svim demobilisanim borcima Vojske Republike Srpske jer znam da je za njih general Mladić bio više od komandanta, on je bio otac, brat i prijatelj - rekao je Kojić.

General Mladić, dodao je on, biće zlatnim slovima upisan u istoriju srpskog naroda i svi oni koji bi da nam brane da kažemo naše mišljenje o generalu Mladiću sigurno ne žele dobro Republici Srpskoj.

On kaže da će Sarajevo slaviti današnji dan, što će po ko zna koji put pokazati ko je kakav.

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- Teško je naći riječ kako se danas osjeća svaki Srbin, jer pored tuge za generalom svi osjećaju i ponos što je takav čovjek bio naš sunarodnik - ponos što pripadamo istom narodu i što nas je on branio i odbranio sa svojim vojnicima - poručio je Kojić.

(Srna)

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Branimir Kojić

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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