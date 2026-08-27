Biografija generala Ratka Mladića

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini.

MLADOST I OBRAZOVANjE

Ratko Mladić je rođen 12. marta 1942. godine u selu Božanovići kod Kalinovika, koje se u to vrijeme nalazilo u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, koju su stvorile okupacione vlasti na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Ratkov otac, Neđo Mladić (1909—1945), bio je komandant partizanskog odreda i poginuo je u borbi sa ustašama. Majka Stana (1919—2003, djevojačko Lalović), sama je podizala kćerku Milicu (1940, udatu Avram) i sinove Ratka i Milivoja (1944—2001).

Republika Srpska Ko je bio general Ratko Mladić?

Poslije osnovne škole, Mladić se seli u Beograd, gdje završava Vojnoindustrijsku školu u Zemunu. U Jugoslovensku narodnu armiju stupio je poslije konkursa na Vojnu akademiju, a u aktivnu vojnu službu 27. septembra 1965. godine, kada je potpisao vojnu zakletvu. Bio je član Saveza komunista Jugoslavije.

VOJNA KARIJERA

Mladić je raspoređen u 3. armijsku oblast 27. septembra 1965, u garnizon u Skoplju, gdje je sa činom potporučnika komandovao vodom 89. pješadijskog puka. Poslije dvije godine stiče čin poručnika, a kapetan postaje 1970. godine.

Na Komandno-štabnu akademiju pošao je 1976. godine, gdje je diplomirao kurs kombinovanog oružja. Godine 1977, sa činom majora, odlazi na službu u 3. armijsku oblast, u garnizon u Kumanovu, gdje postaje komandant 1. pješadijskog bataljona 89. pješadijske brigade.

Čin potpukovnika dobija 25. decembra 1980. godine, dok pukovnik postaje šest godina kasnije. U garnizon u Prištini prebačen je 25. januara 1991. na dužnost pomoćnika komandanta za pozadinu 53. korpusa.

RASPAD JUGOSLAVIJE

Ubrzo nakon njegovog prekomandovanja u Prištinu, došlo je do ozbiljnog pogoršanja situacije u Hrvatskoj i borbenih dejstava, koja su se vodila između hrvatskih paravojnih snaga i dijela JNA, pa je krajem juna premješten u Knin kao komandant 9. korpusa JNA.

Poslije Mladićevog dolaska na čelo korpusa, korpusne jedinice su počele sve više učestvovati u odbijanju hrvatskih napada, a zatim su postepeno prešle u neposrednu ofanzivu. Ratku Mladiću je 4. oktobra 1991. godine vanredno dodijeljen čin general-majora, dok je 24. aprila 1992. godine vanredno unaprijeđen u čin general-potpukovnika.

Republika Srpska Umro je Ratko Mladić

Sa hrvatskog ratišta seli se na bosansko. Mladić je 9. maja postavljen na dužnost načelnika štaba i zamjenika komandanta 2. armijske oblasti JNA sa štabom u Sarajevu, a 10. maja postao je komandant armijske oblasti. U to vrijeme, u Sarajevu su se već vodili oružani sukobi.

Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini odlučila je da 12. maja osnuje Vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Na dužnost načelnika Glavnog štaba postavljen je general-potpukovnik Ratko Mladić.

Novembra 1996. godine, ukazom tadašnje predsjednice Republike Srpske Biljane Plavšić, general Ratko Mladić smijenjen je sa mjesta komandanta Glavnog štaba VRS i nije imenovan za načelnika Generalštaba, pod pritiskom međunarodne zajednice i Haškog tribunala.

Zvanično, njegova vojna karijera u VRS završava se polovinom 1997. godine, dok nezvanično oficir VRS ostaje sve do penzionisanja, 7. marta 2002, kada ukazom predsjednika Republike Srpske „prestaje profesionalna vojna služba general-pukovnika Ratka Mladića“.

Prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo je Ratka Mladića 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.

Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo je 8. juna 2021. godine njegove osuđujuće presude i kaznu.

Međutim, general Mladić je imao status aktivnog vojnog lica i u SRJ, sve dok ukazom predsjednika SRJ Vojislava Koštunice nije penzionisan 28. februara 2001. godine.

PRIVATNI ŽIVOT

Ratkova supruga Bosa, djevojačko prezime Jedić, rodom je iz Hercegovine. Upoznali su se na službovanju u SR Makedoniji, gdje su se vjenčali ljeta 1966. godine. Sin Darko je oženjen, a njegova supruga Biljana je 2. marta 2006. godine rodila dječaka. Dječak je dobio ime Stefan u čast Svetog Stefana, krsne slave Republike Srpske.

Mladić je imao i kćerku Anu, koja je 24. marta 1994. godine tragično stradala: iz do sada nepoznatih razloga Ana se upucala pištoljem.

Prema pojedincima koji dobro poznaju Ratka Mladića, smrt njegove kćerke bila je ozbiljan udarac. Jedan od srpskih komandanata je rekao da je Anina smrt Ratkov život podijelila na dva dijela i da se od tog udara nije mogao oporaviti. Mladiću je poslije hapšenja nakratko bilo dozvoljeno da posjeti kćerkin grob na Topčiderskom groblju, gdje je ostao nekoliko minuta.