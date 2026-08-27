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Umro je Ratko Mladić

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026
14:27=>17:26

Komentari:

38
Умро је Ратко Младић
Foto: Tanjug/AP/Martin Meissner

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Ратко Младић

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Ратко Младић

Republika Srpska

Ko je bio general Ratko Mladić?

Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.

Posljednjih 15 godina proveo je u zatvoru.

Zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije su slali zahtjeve za prijevremeno puštanje Mladića na slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja, međutim, Hag je sve odbio.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Komentari (38)

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