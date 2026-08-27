Umro je Ratko Mladić

Autor:ATV redakcija
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General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je u 84. godini života.
Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.
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Biografija generala Ratka Mladića
Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.
Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Republika Srpska
Ko je bio general Ratko Mladić?
Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje.
Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.
Posljednjih 15 godina proveo je u zatvoru.
Zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije su slali zahtjeve za prijevremeno puštanje Mladića na slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja, međutim, Hag je sve odbio.
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