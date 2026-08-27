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Sastanak u Istočnom Sarajevu: Minić danas sa američkim kongresmenom

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:46

Komentari:

15
Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Istočnom Sarajevu sa poslanikom u Predstavničkom domu Kongresa SAD Klaudijom Tenei.

Sastanak će biti održan u 13.45 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

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Tagovi :

Savo Minić

Američki Kongres

Vlada Republike Srpske

Komentari (15)

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