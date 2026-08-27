Sastanak u Istočnom Sarajevu: Minić danas sa američkim kongresmenom

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Istočnom Sarajevu sa poslanikom u Predstavničkom domu Kongresa SAD Klaudijom Tenei.

Sastanak će biti održan u 13.45 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.