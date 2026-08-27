Sastanak u Istočnom Sarajevu: Minić danas sa američkim kongresmenom

Autor:ATV redakcija
Komentari:15
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Istočnom Sarajevu sa poslanikom u Predstavničkom domu Kongresa SAD Klaudijom Tenei.
Sastanak će biti održan u 13.45 časova u sjedištu Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, najavljeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h5
Republika Srpska
17 h0
Republika Srpska
17 h0
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
12
13
03
12
58
Trenutno na programu