Vlada Srpske usvojila šest prioritetnih projekata vrijednih 27,7 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 24. sjednici u Banjaluci, Odluku o izmjenama i dopunama prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru Programa javnih investicija Republike Srpske u 2026. godini sa raspodjelom sredstava.

Ovom odlukom je obuhvaćeno šest projekata ukupne vrijednosti 27,7 miliona KM. U odluci su tri projekta na opštinskom nivou i odnose se na opštine Šamac, Ljubinje i Han Pijesak, dok su tri projekta od republičkog značaja.

Među prioritetne projekte je uvršten projekat izgradnje novog naselja Hendeci u opštini Ljubinje, rekonstrukcija starog hotela u opštini Šamac, dok je opštini Han Pijesak odobreno dodatnih 400.000 KM za realizaciju investicija na području ove lokalne zajednice.

Projekti od republičkog značaja koji će biti finansirani sredstvima javnih investicija su: projekat nabavke poslovnog prostora za JZU Zavod za stomatologiju Republike Srpske u Banjaluci, podrška poslovno-informacionom sistemu Fonda zdravstvenog osiguranja, te nabavka opreme za Sudsku policiju i Kazneno popravne zavode u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine i koordinaciji aktivnosti vezanih za pripremu Programa ekonomskih reformi BiH za period 2027-2029. godine.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo finansija za koordinaciju aktivnosti na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine i koordinaciju aktivnosti vezanih za pripremu Programa ekonomskih reformi BiH za period 2027-2029. godine.

Takođe, obavezuje isto ministarstvo da u izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine Zajedničke zaključke Ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i regionalnih partnera koristi kao okvir za definisanje prioriteta i politika, isključivo u mjeri u kojoj su u skladu sa ustavnim, ovlašćenjima i nadležnostima institucija Republike Srpske.

Sva ministarstva i institucije će u punom kapacitetu i u saradnji sa Ministarstvom finansija učestvovati u procesu izrade strukturnih reformi u okviru Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine.

Timu za izradu i praćenje strukturnih reformi u Republici Srpskoj za period 2027-2029. godine, naloženo je da blagovremeno dostavi sve potrebne informacije Ministarstvu finansija kako bi Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine mogao biti izrađen u skladu sa definisanim rokovima.

Ministarstvo finansija je zaduženo da u saradnji sa Timom za izradu i praćenje strukturnih reformi u Republici Srpskoj za period 2027-2029. godine izradi Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine, te da isti dostavi Vladi Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Takođe su zaduženi da vrše aktivnosti objedinjavanja i usklađivanja teksta Programa ekonomskih reformi BiH za period 2027-2029. godine, sa zahtjevom da Republika Srpska ostane jasno vidljiva u cijelom procesu i dokumentu, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima i nadležnostima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o potrebi obezbjeđenja sredstava JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac za nabavku sanitetskog vozila, te zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da, u okviru Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, iznađu sredstva u iznosu od 84.550,00 sa PDV-om za JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, za ovu namjenu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za osnovne škole za period 1.1 - 30.9.2026. godine, u iznosu od 270.100,00 KM.

Sredstva će biti iskorišćena za rekonstrukciju fiskulturne sale u OŠ „Vuk Karadžić“ u Višegradu.

Vlada Republike Srpske usvojila je smjernice za pedagoške mjere zaštite djece i mladih od rizičnih online pojava.

Smjernice su dio prethodnih aktivnosti Agencije za informacono-komunikacione tehnologije Republike Srspke koje se odnose na Analizu rizičnih onlajn pojava sa prijedlogom mjera zaštite.

U sklopu tih aktivnosti formirane su radne grupe grupe za pet ključnih oblasti: psihosocijalne, pedagoške, zakonodavne, medijske i tehničke mjere.

Kao prvi konkretan rezultat tog okvira, Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod i Agencija za IKT izradili su dokument koji je danas razmatran na sjednici Vlade.

Smjernice uspostavljaju sistemski odgovor unutar vaspitno-obrazovnog sistema kroz četiri stuba:

· jačanje prevencije i ranog prepoznavanja onlajn rizika,

· razvoj specijalizovanih programa obuka za nastavni kadar i stručne službe,

· unapređenje vaspitno-obrazovne prakse i protokola reagovanja,

· jasne nadležnosti, rokove realizacije i mjerljive indikatore za praćenje rezultata.