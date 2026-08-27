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Sačinjavanje programa ekonomskih reformi do 2029. godine

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:54

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Влада Републике Српске је највиши орган извршне власти у Републици Српској.
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o aktivnostima na izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period od 2027. do 2029. godine i koordinaciji aktivnosti vezanih za pripremu programa ekonomskih reformi BiH za taj period.

Za izradu programa, kao i za koordinaciju aktivnosti vezanih za pripremu programa ekonomskih reformi BiH zaduženo je Ministarstvo finansija.

Ministarstvo finansija je zaduženo da u izradi programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine koristi zajedničke zaključke Ekonomskog i finansijskog dijaloga EU i regionalnih partnera kao okvir za definisanje prioriteta i politika, isključivo u mjeri u kojoj su u skladu sa ustavnim, ovlašćenjima i nadležnostima institucija Republike Srpske.

Sva ministarstva i institucije će u saradnji sa Ministarstvom finansija učestvovati u procesu izrade strukturnih reformi u okviru programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2027-2029. godine, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Tim za izradu i praćenje strukturnih reformi blagovremeno će dostaviti potrebne informacije Ministarstvu finansija da bi program ekonomskih reformi mogao biti izrađen u skladu sa definisanim rokovima.

Biće sprovođene aktivnosti objedinjavanja i usklađivanja teksta programa ekonomskih reformi BiH za period 2027-2029. godine, sa zahtjevom da Republika Srpska ostane jasno vidljiva u procesu i dokumentu, a u skladu sa ustavnim ovlaštenjima i nadležnostima Republike Srpske, navodi se u saopštenju

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Vlada Republike Srpske

ekonomija

program ekonomskih reformi

Evropska unija

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