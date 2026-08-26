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Koliko koštaju drva u paleti, a koliko neiscijepana?

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 21:32

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Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Foto: Pexels/Seyfi Durmaz

Kako se približava početak sezone grijanja, građani koji još nisu obezbijedili ogrijev raspituju se o cijenama drveta i peleta.

Koliko trenutno treba izdvojiti za ogrevno drvo na području Gradiške?

Kod jednog od lokalnih prodavaca cijena palete ogrevnog drveta iznosi 260 KM, a u ponudi su bukva, grab i hrast. Dimenzije palete su 1 x 1 x 1,8 metara.

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Informacije je portal "Mikro mreža" zatražio i od Šumskog gazdinstva Gradiška, gdje im je rečeno da cijena ogrevnog drveta iznosi 95 KM po kubnom metru bez PDV-a.

Za cijepani ogrijev, sa utovarom cijena iznosi 93 KM bez PDV-a.

Pelet?

Kada je riječ o peletu, cijene variraju od firme do firme, a pojedini proizvođači trenutno imaju problema da odgovore na veliku potražnju.

Iz kompanije Drvoprodeks Banjaluka kazali su da trenutno ne primaju narudžbe jer nemaju proizvodne kapacitete da isporuče robu svim zainteresovanim kupcima.

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U ovoj firmi paleta od 1.050 kilograma peleta trenutno košta 640 KM, sa uključenim prevozom na adresu kupca.

Sudeći prema trenutnim cijenama, domaćinstva koja se griju na drva ili pelet i ove godine moraju izdvojiti značajan iznos kako bi na vrijeme obezbijedila dovoljne količine ogrijeva za predstojeću sezonu.

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Tagovi :

drva

Cijene ogreva

Cijene drva

Gradiška

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