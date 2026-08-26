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Kćerka Harisa Džinovića, Đina, boluje od neizlječive bolesti

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 21:05

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Инфлуенсерка и кћерка Хариса и Мелине Џиновић
Foto: Instagram/djinadzinovic

Kćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović iznenadila je pratioce u najnovijem obraćanju na društvenim mrežama.

Naime, Đina je u svom najnovijem TikTok videu otkrila da se već neko vrijeme bori sa Hašimoto tireoiditisom, hroničnim autoimunim oboljenjem štitne žlijezde.

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Đina je sasvim spontano prokomentarisala ugao iz kojeg se snima i priznala da joj je neprijatno zbog izgleda vrata, a potom objasnila i zbog čega joj se to dešava.

"Mislim da bi trebala da držim telefon od gore, a ne da mi gledate podbradak, malo mi je neprijatno. Ja inače imam Hašimoto i onda kad ne spavam ili kad sam nervozna ili kad ne pijem terapiju, nabubri mi vrat", rekla je Đina.

Njeno priznanje privuklo je pažnju javnosti, budući da do sada nije često govorila o svom zdravstvenom stanju. Đina je na ovaj način otvoreno podijelila dio svoje svakodnevice i pokazala sa kakvim se zdravstvenim izazovom suočava.

Šta je Hašimoto tireoiditis?

Hašimoto tireoiditis je autoimuno oboljenje kod kojeg imuni sistem napada štitastu žlijezdu.

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Bolest je hronična i može dovesti do smanjene funkcije štitaste žlijezde, zbog čega se kod pacijenata često primjenjuje terapija hormonima štitaste žlijezde i redovno praćenje zdravstvenog stanja, prenosi "Blic".

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Tagovi :

Đina Džinović

Haris Džinović

Hašimoto

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