Ovaj prorok je predvidio gdje će se Hristos roditi: Ovo uradite čim ustanete

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 27. avgusta obilježavaju Svetog proroka Miheja Drugog.
Ovaj dan u crkvenom kalendaru označen je i kao Pretprazništvo Uspenja Presvete Bogorodice, jer nas dijeli samo jedan dan od Velike Gospojine, jednog od najvećih praznika posvećenih Bogorodici.
Priča o proroku Miheju ostala je zapamćena kao priča o čovjeku koji je imao hrabrosti da govori istinu čak i onda kada je znao da će ga ona skupo koštati. Živio je u vrijeme proroka Ilije i cara Ahava, vladara koji ga nije podnosio upravo zato što od njega nije slušao ono što je želio da čuje.
Prema predanju, Mihej je otvoreno govorio protiv idolopoklonstva i nepravde, zbog čega je morao da se povlači iz prijestonice i boravi po gorama. Ipak, najpoznatiji događaj iz njegovog života dogodio se kada je car Ahav odlučivao da li da krene u rat.
Prije odlaska u bitku Ahav je okupio oko 400 proroka i od njih zatražio odgovor na pitanje da li će u ratu odnijeti pobjedu. Svi su mu govorili ono čemu se nadao da treba da krene i da će pobijediti.
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Ipak, car Josafat želio je da čuje još nekoga, pa je pred njih doveden Mihej. Ahav nije krio šta misli o njemu, govoreći da ga mrzi jer mu ne proriče dobro, već zlo.
Mihej je, za razliku od ostalih, predvidio poraz i sliku naroda rasutog po planinama poput ovaca bez pastira. Njegove riječi nisu promijenile Ahavovu odluku. Car je krenuo u rat, a tokom bitke je pogođen i preminuo od zadobijenih rana.
Upravo zbog toga priča o Svetom proroku Miheju vijekovima nosi snažnu poruku o tome koliko istina može biti nepoželjna kada se suprotstavi moći, ali i koliko malo vrijede riječi izgovorene samo da bi zadovoljile onoga ko ih sluša.
Sveti prorok Mihej Drugi obilježava se u vrijeme Gospojinskog posta i samo dan prije Uspenja Presvete Bogorodice, koje pravoslavni vjernici proslavljaju 28. avgusta.
Zbog toga je 27. avgust u crkvenom kalendaru i Pretprazništvo Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno dan kojim počinje neposredna liturgijska priprema za Veliku Gospojinu.
Uspenje Presvete Bogorodice jedan je od dvanaest velikih hrišćanskih praznika, a njime se obilježava završetak zemaljskog života Bogorodice i njeno uspenje. Prazniku prethodi dvonedjeljni Gospojinski post, koji traje od 14. do 27. avgusta.
Priča Svetog proroka Miheja, čovjeka koji je ostao pri svojim riječima i onda kada je naspram sebe imao cara i stotine onih koji su govorili suprotno, zato danas ostaje podsjetnik da istina ne postaje manje istinita samo zato što je većina ne želi da čuje, prenosi Ona.rs.
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