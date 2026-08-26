Od meda do svemira: Otvoren ljetni kamp za talentovane i nadarene učenike

Od meda do svemira, srednjoškolci i osnovci imaju priliku da otkrivaju teme koje se rijetko nađu u školskim klupama. Za neke je ovo prilika da se zabave i nauče nešto novo, a za druge i da naprave prvi korak ka budućem zanimanju.

„Prijavljen sam na radionicu 'Hani kod' koja će otkriti tajne meda koje nisu poznate većini naše populacije. Prvenstveno sam se usmjerio ka hemiji koju ću kasnije i studirati, tačnije hemijsko inženjerstvo”, kaže Andrija Milanović, učenik Gimnazije „Sveti Sava” Prijedor.

„Sada idem na radionicu 'Istina o medu', a posebno su me zainteresovale radionice 'Od praha do stakla' i 'Lovci na fotone kako čitati svjetlost iz svemira', tako da jedva čekam da vidim to i da naučim nešto novo”, ističe Tamara Radović, učenica Opšte gimnazije iz Pala.

„Ovo je odlična radionica i drago mi je što su se organizovale. Posebno mi je drago što nemaju veze sa matematičkim radionicama — to je nešto što djecu možda uguši kada se bave jednom te istom stvari, tako da mi je drago što su došli da vide neke druge stvari”, navodi roditelj Mirjana Radović.

Pored radionica za srednjoškolce, za osnovce je organizovana i radionica orijentacije u prostoru koja ih vraća osnovama snalaženja u prirodi, bez oslanjanja na savremene digitalne navigacije.

„S obzirom na to da se danas pretežno snalaze pomoću telefona i GPS-a, mi ćemo se vratiti na stari sistem da upotrijebe i kartu i kompas, te da se snalaze u prirodi pomoću mahovine i određenih elemenata koje vidimo u prirodi”, kazala je Aleksandra Petrašević, profesor sa Studijskog programa za geografiju.

Cilj je da ono što uče u školi ne ostane samo teorija, već da učenici vide kako se različita znanja mogu primijeniti u stvarnom životu.

„Ovakvim radionicama pokazujemo da se sadržaji koje učenici uče u školama iz različitih disciplina mogu veoma dobro primijeniti u praksi, odnosno realnom životu. Ti predmeti i naučne discipline se prepliću, pa znanje nije samo sebi svrha već ima širu primjenu u realnom kontekstu”, poručila je Slađana Tanasić, direktorka Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.

„Imamo izuzetan program koji se kreće od primjene vještačke inteligencije i AI agenata do sajber bezbjednosti, tako da će učenici raditi na najsavremenijim naučnim i stručnim pitanjima”, istakla je Milica Balaban, prorektorka za nastavu na Univerzitetu u Banjaluci.

Ljetni kamp je prilika da učenici isprobaju različite oblasti i već sada otkriju ono čime će se baviti u budućnosti. A dok ljetni kamp traje, u Republičkom pedagoškom zavodu već počinju pripreme za zimski.