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Kuzmić: Srpska je zemlja kvalitetnog domaćeg proizvoda

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 20:44

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Кузмић и Минић на Фестивалу домаћих производа
Foto: ATV

Republika Srpska je zemlja kvalitetnog domaćeg proizvoda, poljoprivrede i hrane, izjavila je ministar privrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić koja je večeras prisustvovala Festivalu domaćih proizvoda u Banjaluci.

"Ovih dana širom Republike Srpske imamo festivale domaćih proizvoda i radinosti, koji se održavaju u skoro svakoj lokalnoj zajednici. To je potvrda da je Republika Srpska zemlja kvalitetnog domaćeg proizvoda, poljoprivrede i hrane", rekla je Kuzmićeva novinarima.

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Ona je navela da resorno ministarstvo podržava ovakve događaje, jer je to i podrška razvoju poljoprivrede i privrede Republike Srpske.

Predsjednik Udruženja ekonomista Goran Vučić rekao je da je Festival postao tradicionalna manifestacija, koja okuplja sve veći broj izlagača iz cijele Republike Srpske.

"Mislim da su zastupljene sve lokalne zajednice i ovo je dobra prilika za njih da predstave svoje proizvode, ali i da se poslovno uvežu", rekao je Vučić

Zahvalio je republičkim institucijama jer su dali podršku mladim ljudima, koji su prije devet godina došli na ideju da promovišu privredu Republike Srpske.

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"Ponosni smo jer smo prve godine imali nešto više od 30 izlagača, a naredne godine na 10. jubilarno izdanje očekujemo rekordan broj", rekao je Vučić.

Festival domaćih proizvoda, koji je okupio više od 100 izlagača, otvorio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Anđelka Kuzmić

Savo Minić

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