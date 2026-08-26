Ponovo aktivna dva požara na Trebeviću

Na Trebeviću su se danas ponovo aktivirala dva požara, rekao je Srni starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

Vukadin je naveo da je tokom prethodna 24 časa na Trebeviću sve bilo ugašeno i da do jutros niko nije primijetio dim niti druge znakove ponovnog aktiviranja požara.

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"Samo se odjednom pojavi na dva mjesta. To nije neka ogromna površina, ali je na jednom mjestu vatra malo ušla u šumu. Tu smo kamionima prišli, pružili pruge, jer ima prilazni put", pojasnio je Vukadin.

On je dodao da se požar na drugom mjestu gasi u niskom rastinju, travi i drugoj vegetaciji, te da su na terenu angažovani vatrogasci, vozila i dovoljne količine vode.

Vukadin je istakao da je Trebević kraški teren na kojem vatra može ostati pod zemljom, u zemlji, rupama i među stijenama i po nekoliko dana tinjati, a da je jak vjetar može ponovo aktivirati i proširiti.

"Dovoljno je da neki komadić drveta, list sa malo grančice, vjetar prebaci. Na ovakvom vremenu, gdje je sve suvo, gdje odavno nismo imali padavina, to je dovoljno", rekao je Vukadin.

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On je naglasio da vatrogasci angažuju sve raspoložive snage, ali da istovremeno moraju voditi računa o tome da ostave dovoljno ljudstva i tehnike za zaštitu naseljenih mjesta na području Istočnog Sarajeva.

"Nadam se da ćemo to ponovo u potpunosti staviti pod kontrolu", rekao je Vukadin.

Govoreći o mogućem uzroku ponovnog pojavljivanja vatre, Vukadin je rekao da ne želi ni da pomisli da bi neko požar mogao izazvati namjerno ili iz zle namjere, već smatra da bi uzrok ponovnog aktiviranja vatre trebalo tražiti u prirodnim uslovima.

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"Mislim da je ovo malo stvar prirode, nema padavina a temperature su veoma visoke", rekao je Vukadin.