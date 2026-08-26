Zastrašujući trenutak udara! Bujica uništava masivnu zgradu, nosi ljude poput mrava! sve nestaje u djeliću sekunde! Strahuje se da će biti još mrtvih!

Među stotinama ljudi koji se vode kao nestali nakon razornih bujičnih poplava u Nepalu nalaze se pripadnici vojske, policije i radnici na elektroenergetskim postrojenjima.

Kancelarija premijera je u ranijem saopštenju navela da su među nestalima 44 pripadnika vojske, 28 policajaca, 13 pripadnika naoružane policije i 60 ljudi zaposlenih na energetskim projektima.

Strani i domaći turisti takođe čine značajan dio do sada prijavljenih nestalih, a njihov ukupan broj trenutno iznosi 579. Zvaničnici su saopštili da je pronađeno 95 tijela.

🌏 NEPAL 🇳🇵 | CHINA 🇨🇳 | 🚨 URGENTE - MILES DE PERSONAS ENTERRADAS VIVAS, PUEBLOS BORRADOS DEL MAPA: LOS HUMANOS SOMOS NADA ANTE LA NATURALEZA.



🛘 En segundos el alud se llevó todo, hizo desaparecer pueblos enteros, miles de personas han muerto y otras miles están desaparecidas. https://t.co/GY0iGzZizb pic.twitter.com/xYw5kQm9d4 — XAlertNow (@xalertnow) August 26, 2026

Poplave su teško oštetile i infrastrukturu - prijavljeno je oštećenje 19 mostova i 40 kilometara puteva.

Najviše poginulih u okrugu Čitvan

Nepalska policija objavila je podatke o tome gdje je pronađeno 95 tijela nakon bujičnih poplava.

Među poginulima, jedno telo pronađeno je u Rasuvi, 11 u Nuvakotu, 18 u Dadingu, 33 u Čitvanu, 16 u Gorhi, pet u Tanahunu i 11 u Navalpuru.

Policija navodi da radi na premještanju domaćinstava koja su ugrožena na bezbjedna mjesta, kao i na sprovođenju akcija spasavanja i potrage. Od nepalskih vlasti redovno stižu nove informacije, pa je vjerovatno da će se ovi podaci mijenjati.

"Kuća mi se srušila, a sestra mi je nestala"

Sonam Dordže, vodič za međunarodne turiste koji živi u selu Sijafru Besi, u okrugu Rasuva u Nepalu kaže da je njegovo selo pogodila poplava u 9 sati po lokalnom vremenu.

CCTV footage of the massive flood/landslide that destroyed China-Nepal border crossing at Gyirong 吉隆 hitting the parking lot on Chinese side just next to the border crossing.



RIP. pic.twitter.com/2JOjdImMX2 — Carl Zha (@CarlZha) August 26, 2026

Srećom, on je sat vremena ranije napustio selo kako bi automobilom otišao u Katmandu, gdje je planirao posjetu. Međutim, njegova sestra Dečen Tamang vodi se kao nestala, zajedno sa svojim mužem i još nekoliko članova porodice.

Sonam kaže da je čuo zvuke nadolazeće poplave dok se udaljavao iz sela.

"Zvučalo je kao zemljotres. Kuća mi se srušila. Vidio sam fotografiju", rekao je on.

Poplavu je opisao kao "iznenadnu i razornu".

"Mnogi preživeli sada su ostali bez domova i potrebni su im hitno spasavanje i evakuacija, kao i hrana, privremeni smještaj i medicinska pomoć", priča on.

BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe — BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026

Kaže da se moli da njegova sestra bude pronađena živa.

"Nadamo se da postoji 10 odsto šansi", rekao je.

(Kurir)