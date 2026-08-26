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Tramp: Zabranio bih šerijatsko pravo

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 17:50

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da bi zabranio šerijatsko pravo u SAD jer država mora da funkcioniše u jednom pravnom sistemu.

"Apsolutno bih zabranio sve u vezi sa šerijatskim pravom", istakao je Tramp.

On je naglasio da se aktuelna politika SAD zasniva na zdravom razumu, te podsjetio da Prvi amandman američkog Ustava dozvoljava praktikovanje svih vjera, ali zabranjuje njihovo miješanje u pravosudni sistem.

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"Imamo odličan sistem. Ponekad je frustrirajući, ali je najbolji koji postoji, koliko vidim", dodao je američki predsjednik, prenosi "Srna".

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Tagovi :

Donald Tramp

Šerijat

Amerika

Šerijatsko pravo

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