Obustavljen saobraćaj u dijelu BiH: Ima povrijeđenih u lančanom sudaru

Jedna osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u 16.40 sati na magistralnom putu M-17 u mjestu Brankovići kod Žepča.

U nesreći su učestvovali tri automobila i kombi. Jedna povrijeđena osoba je prevezena vozilom Hitne pomoći na pružanje ljekarske pomoći rekli su u policiji.

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Dodali su da je saobraćaj obustavljen, a uviđaj u toku, prenosi Avaz.