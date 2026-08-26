Obustavljen saobraćaj u dijelu BiH: Ima povrijeđenih u lančanom sudaru

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Jedna osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u 16.40 sati na magistralnom putu M-17 u mjestu Brankovići kod Žepča.
U nesreći su učestvovali tri automobila i kombi. Jedna povrijeđena osoba je prevezena vozilom Hitne pomoći na pružanje ljekarske pomoći rekli su u policiji.
Srbija
Pronađeno tijelo muškarca u Vrbasu
Dodali su da je saobraćaj obustavljen, a uviđaj u toku, prenosi Avaz.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
2 h1
Hronika
3 h17
Hronika
6 h6
Hronika
8 h0
Najnovije
Najčitanije
19
50
19
37
19
33
19
29
19
21
Trenutno na programu