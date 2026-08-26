Vatra gutala groblje i zaprijetila kućama: Ovo je izazvalo buktinju

Nakon jučerašnjeg stravičnog požara situacija je stabilna, a na terenu su 44 vatrogasca koji dežuraju i prate stanje na požarištu.

Gašenje požara otežavali su visoka temperatura, jak vjetar, nepristupačan teren i duga linija vatre, a zbog i dalje nepovoljnih vremenskih uslova ekipe ostaju u pripravnosti kako bi spriječile eventualno ponovno rasplamsavanje vatre, navodi Info centar jug.

Požar je izbio juče u popodnevnim satima, a vatrogasno-spasilačke jedinice odmah su upućene na teren. Iako je intervencija započeta brzo, izuzetno jak vjetar doprinio je naglom širenju vatre, zbog čega je bilo neophodno angažovanje dodatnog ljudstva i tehnike.

„Usljed izuzetno jakog vjetra i nepristupačnog terena došlo je do brzog širenja požara, pa je bilo neophodno povećati snage, kako u ljudstvu, tako i u tehnici. Trenutno su na intervenciji 44 vatrogasca, uz pomoć kolega iz okolnih mjesta. U gašenju učestvuje i Dobrovoljno vatrogasno društvo sa tri pripadnika i jednim vozilom“, rekao je za Info centar Juga Nenad Simić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije.

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Najteža situacija bila je juče popodne, kada se vatra, potpomognuta jakim vjetrom, približila domaćinstvima. Zbog opasnosti po mještane, vatrogasci su morali da sprovedu evakuaciju stanovništva iz najugroženijeg dijela sela.

„Evakuisano je osam mještana sela. Oni kojima je bilo potrebno zbrinjavanje adekvatno su zbrinuti, dok su ostali uspjeli da se sklone kod rođaka ili prijatelja“, kazao je Simić.

Vatra zahvatila veći prostor nego što se isprva činilo

Nakon što se situacija danas smirila, vatrogasci su uspjeli da obiđu cijelo požarište i sagledaju razmjere posljedica. Prema riječima načelnika, utvrđeno je da je opožarena površina znatno veća nego što se u prvim trenucima činilo.

„Danas, kada se situacija djelimično smirila, uspjeli smo da obiđemo cijelu opožarenu površinu, koja je znatno veća nego što se u prethodnim trenucima činilo. Bićemo na terenu sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi“, rekao je Simić.

Vatrogasne ekipe zato i dalje dežuraju na terenu. Temperatura prelazi 35 stepeni, a jak vjetar predstavlja dodatnu opasnost od ponovnog rasplamsavanja i širenja vatre.

Nadležni apeluju na sve građane i mještane da budu izuzetno oprezni, jer u ovakvim vremenskim uslovima i najmanji plamen može da dovede do požara i ozbiljnih posljedica.

Vatra gutala groblje zbog upaljene svijeće

Kao primjer koliko je malo potrebno da vatra izmakne kontroli naveden je i jučerašnji slučaj gdje je, prema informacijama sa terena, svijeća zapaljena na groblju dovela do toga da vatra u potpunosti proguta ovu površinu i proširi se dalje.

Zbog visokih temperatura, suvog rastinja i jakog vjetra neophodna je maksimalna pažnja građana kako bi se spriječili novi požari.

Vatrogasne ekipe nastavljaju da dežuraju i kontrolišu požarište.