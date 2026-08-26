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Helikopter i danas gasi požar kod Trebinja

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 18:42

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Хеликоптер гаси пожар код Требиња.
Foto: ATV

Borba sa požarom u okolini Trebinja ušla je u svoj sedmi dan, a situacija na terenu i dalje zahtijeva maksimalnu angažovanost svih raspoloživih snaga.

Zahvaljujući nadljudskim naporima lokalnog stanovništva, kao i pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva i Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, spriječena je katastrofa širih razmjera. Svi stambeni objekti koji su bili ugroženi uspješnim djelovanjem spasilaca odbranjeni su od vatrenog prstena.

Kako bi se situacija u potpunosti stavila pod kontrolu, kao i prethodnih dana, u pomoć je pritekao helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Letjelica trenutno dejstvuje na izrazito nepristupačnom i stjenovitom terenu, gdje je pristup sa zemlje gotovo nemoguć, a ciljem da se konačno saniraju i preostala žarišta.

Službe na terenu ostaju u stanju pripravnosti do potpunog gašenja požara.

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Trebinje

požar

požar u Trebinju

Požar Trebinje

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