Helikopter i danas gasi požar kod Trebinja

Autor:ATV redakcija
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Borba sa požarom u okolini Trebinja ušla je u svoj sedmi dan, a situacija na terenu i dalje zahtijeva maksimalnu angažovanost svih raspoloživih snaga.
Zahvaljujući nadljudskim naporima lokalnog stanovništva, kao i pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lastva i Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, spriječena je katastrofa širih razmjera. Svi stambeni objekti koji su bili ugroženi uspješnim djelovanjem spasilaca odbranjeni su od vatrenog prstena.
Kako bi se situacija u potpunosti stavila pod kontrolu, kao i prethodnih dana, u pomoć je pritekao helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Letjelica trenutno dejstvuje na izrazito nepristupačnom i stjenovitom terenu, gdje je pristup sa zemlje gotovo nemoguć, a ciljem da se konačno saniraju i preostala žarišta.
Službe na terenu ostaju u stanju pripravnosti do potpunog gašenja požara.
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