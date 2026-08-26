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Uhapšen Dejan Šešelj, pronađeni narkotici

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 15:25

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Дејан Шешељ
Foto: Srna

Policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je juče, 25. avgusta Dejana Šešelja, bivšeg direktora HE "Bistrica", nakon što je utvrđeno da je bio pod dejstvom narkotika.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom kontrole, policija je kod Šešelja pronašla i narkotike.

Njemu je, kako su prenijeli mediji, određen i dvadesetčetvoročasovni pritvor.

Kandidat na izborima

Inače, Šešelj je kandidat DNS-a, koji predvodi Nenad Nešić, bivši ministar bezbjednosti BiH, za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

On je ranije bio i direktor HE "Bistrica", ali je prije nekoliko mjeseci ostao bez te pozicije. Ipak, i dalje radi kao savjetnik direktora.

Osim toga, Šešelj je bio i direktor Doma zdravlja Istočno Sarajevo, a nakon što je smijenjen sa pomenute pozicije, on je tužio Opštinu Istočno Novo Sarajevo.

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Tagovi :

Dejan Šešelj

Istočno Sarajevo

Droga

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