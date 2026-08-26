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Teška situacija kod Trebinja: Vatrogasci gase požar u blizini Željeva i Konjskog

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 14:21

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ватра пожар Требиње ватрогасци гашење пожара
Foto: ATV

Borba sa požarima u okolini Trebinja i danas traje i situacija je veoma teška, a vatrogasci sada gase vatru u blizini Željeva i Konjskog, izjavio je za ATV načelnik gradskog Štaba za vanredne situacije Stevan Bekan.

Bekan je rekao da je na tom području danas požar gasio helikopter Oružanih snaga BiH, koji će nastaviti aktivnosti od 18.00 časova, dok se razmatra mogućnost da se ponovo pozove u pomoć i "Er traktor".

"Aktivnosti se vode i na pravcu prema Vrelom oku, iako vatra još nije došla blizu, a neophodno je suzbiti i krak požara koji bi mogao da ode prema planini Bijeloj gori", naveo je Bekan i dodao da svi ulažu maksimalne napore da zaustave požare koji danima bukte u okolini Trebinja.

Osim trebinjskih vatrogasaca, na terenu su i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost", a tokom noći im je pomagalo i oko 20 dobrovoljaca iz Trebinja.

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Tagovi :

Stevan Bekan

Trebinje

požar

Vatrogasci

požar u Trebinju

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