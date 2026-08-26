Ovaj znak je najzadovoljniji kada pakuje kofere i kreće u avanturu

Autor:ATV redakcija
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Strijelac je poznat kao najveći putnik među horoskopskim znacima. Brzo im dosadi rutina, a nova mjesta, ljudi i iskustva u njima bude želju za avanturom.
Strijelcima je teško da duže vrijeme ostanu mirni na jednom mjestu. Čak i kada nemaju konkretan plan putovanja, često maštaju o novoj destinaciji i istraživanju nepoznatog. Za njih putovanje nije samo odmor, već prilika za učenje i upoznavanje svijeta.
Ovaj znak lako može prihvatiti spontan poziv na putovanje, čak i ako ono stigne u posljednjem trenutku. Najviše uživaju kada ne znaju tačno šta ih čeka i kada im putovanje donese nešto potpuno neočekivano.
Strijelci ne vole da se osjećaju ograničeno bilo čim. Zato putovanja vide kao priliku da nakratko pobjegnu od svakodnevne rutine, opuste se i vrate se sa novom energijom.
Za njih važi jednostavno pravilo: što je destinacija nepoznatija, to je avantura zanimljivija.
(indeks)
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