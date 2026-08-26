Autor:ATV redakcija
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Dnevni horoskop za srijedu, 26. avgust, donosi astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.
OVAN
Ljubav: Prijaće Vam romantičan susret sa jednom bliskom osobom ili neka omiljena zabava u poznatom društvu. Opustite se.
Posao: Nalazite se u nezahvalnoj poziciji i neko Vam nameće svoja poslovna pravila. Budite dovoljno promišljeni i mudri.
Zdravlje: Važno je da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju.
BIK
Ljubav: Potreban Vam je dobar emotivni podsticaj ili osoba koja može da razumije Vaše ideje. Ne možete da se zadovoljite sadašnjom pozicijom.
Posao: Ukoliko Vam smeta nečije ponašanje, potrudite se da zavedete princip ravnopravnosti ili fer-pleja u poslovnom odnosu.
Zdravlje: Prijaće Vam dijetalna ili vitaminska ishrana.
BLIZANCI
Ljubav: Bolje je da svoje misli usmjerite ka voljenoj osobi, nego da se suviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao: Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da uvedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.
RAK
Ljubav: Neko Vas iznenada dovodi pred novo emotivno iskušenje. Prepustite se svojim osjećanjima, pratite unutrašnji ritam.
Posao: Sve se svodi na princip uzimanja ili davanja, ono što dobijate ima veliku cijenu i zahtijeva izvjesno odricanje.
Zdravlje: Relaksacija djeluje pozitivno na Vašu psihičku ravnotežu.
LAV
Ljubav: Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu mjeru ukusa.
Posao: Imate dovoljno smjelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje: Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.
DJEVICA
Ljubav: Ponekad određene sitnice više otkrivaju nego rečenice koje se uporno ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.
Posao: Važno je da pravilno zaštitite svoje poslovne interese. Postavite jasnu granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost.
Zdravlje: Izbjegavajte neke loše navike.
VAGA
Ljubav: Ukoliko nailazite na hladan emotivni prijem u nečijem društvu, razmislite o svojim manama. Negdje ste pogriješili.
Posao: Izbjegavajte nepoznate situacije ili saradnike koji svojim ponašanjem remete Vašu koncentraciju.
Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha ili samokontrolu.
ŠKORPION
Ljubav: Prijaće Vam susret sa osobom koja za trenutak ume da Vas povuče u svijet čudesne romantike i nježnosti.
Posao: Suviše ste zaokupljeni potrebom da sve izgleda savršeno, kao i da svi oko Vas budu zadovoljni. Umanjite svoje polazne kriterijume.
Zdravlje: Primijenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
STRIJELAC
Ljubav: Ukoliko Vas neko uporno kritikuje, to predstavlja temu za razmišljanje, ali ne i povod za novu emotivnu raspravu.
Posao: Ponestaje Vam smisla za diplomatiju kada se suočavate sa osobama koje bez pardona osporavaju Vaše sposobnosti.
Zdravlje: Izbjegavajte suviše naporne ili stresne situacije.
JARAC
Ljubav: Postupite u skladu sa svojom savješću. Pretjerujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Neko ne želi da Vam polaže svoje račune.
Posao: Pažljivije analizirajte svoju okolinu i nemojte dozvoliti da Vas neko podstiče na rivalske odnose.
Zdravlje: Budite pažljiviji u saobraćaju.
VODOLIJA
Ljubav: Jasno Vam je da ne možete dobiti sve što emotivno priželjkujete, ali još uvijek ne znate na koji način da uživate u onome što imate.
Posao: Nalazite se u prilici da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti. Učinićete sve što je u Vašoj moći da ostavite dobar utisak.
Zdravlje: Pretjerana zabrinutost loše utiče na Vašu koncentraciju.
RIBE
Ljubav: Ukoliko Vas muče ljubavne dileme, razmislite šta je povod za Vašu nesigurnost. Nemojte unaprijed optuživati svog partnera.
Posao: Sve se nalazi u Vašim rukama, ali pod uslovom da reagujete u najboljem trenutku ili u skladu sa zajedničkim pravilima o uspješnom poslovanju.
Zdravlje: Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
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