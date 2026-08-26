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UEFA opet žestoko kaznila Crvenu zvezdu

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26.08.2026 07:22

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УЕФА опет жестоко казнила Црвену звезду
Foto: Tanjug / AP / DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Evropska fudbalska unija kaznila je Crvenu zvezdu ukupno sa 99.500 evra zbog loše organizacije utakmice plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja, kao i uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona "Rajko Mitić".

Kako je saopšteno, Zvezda je sa 20 hiljada evra kažnjena jer su njeni navijači stajali na prolazima i stepenicama.

Srpski šampion je kažnjen sa 50 hiljada evra zbog slanja poruke koja ne priliči sportskim događajima.

Zvezda je kažnjena sa 9.500 evra zbog korišćenja pirotehnike.

Zvezda je kažnjena sa 20 hiljada evra zbog rasističkih i diskriminatornih poruka koje su uzvikivali njeni navijači.

Uz to, uslovno je kažnjena djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine ukoliko navijači u naredne dvije godine ponove prekršaj.

Zvezda je u navedenom meču pobijedila 3:0, a revanš u Plzenju se igra u četvrtak od 19 časova.

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FK Crvena zvezda

UEFA

Kazna

Fudbal

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