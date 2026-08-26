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Bred Pit je prvu veliku ulogu dobio u Jugoslaviji: Milena Dravić glumila njegovu majku

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 07:42

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Бред Пит је прву велику улогу добио у Југославији: Милена Дравић глумила његову мајку

Danas je jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca i dobitnik Oskara, ali prije svjetske slave Bred Pit je bio mladi i gotovo nepoznati glumac koji je svoju prvu veliku filmsku ulogu dobio u tadašnjoj Jugoslaviji.

Riječ je o filmu „Tamna strana Sunca“, koji je Božidar Nikolić snimao 1988. godine na crnogorskom primorju.

Na audiciji je bilo oko 400 kandidata, ali je Nikolić vrlo brzo odlučio da je upravo Pit pravi izbor.

Dolazak u Jugoslaviju

- Izabrao sam ga na kastingu među 400 prijavljenih kandidata. U najužem izboru bila su trojica glumaca i tada nisam imao dilemu da li ću mu dati ulogu - govorio je Nikolić.

Kada je saznao da je dobio ulogu, mladi Pit navodno je od sreće trčao po travnjaku, skakao i pravio kolutove.

U Jugoslaviju je stigao sa samo 24 godine i nekoliko manjih televizijskih uloga iza sebe.

Film je sniman u Kotoru, Budvi, Ulcinju i okolini, a Pit je igrao mladića koji boluje od rijetke kožne bolesti.

Na setu su bile i velike zvijezde tadašnje jugoslovenske kinematografije, među njima Milena Dravić, Gorica Popović i Sonja Savić.

Gorica Popović kasnije se prisjećala mladog glumca s osmijehom.

- Kada je postao zvijezda, rekla sam Boži Nikoliću: "Vidi ti ono dijete." Jer kada smo snimali taj film, Brad Pit je bio kao pile - prisjetila se glumica.

"Lijepo smo sarađivali"

Milena Dravić igrala je njegovu majku, a opisala ga je kao veoma uplašenog mladog glumca kojem je to bio prvi film.

- Bio je strašno uplašen jer mu je to bio prvi film. Ja sam imala nekoliko scena, lijepo smo sarađivali - govorila je Dravić.

Pit je tokom snimanja živio prilično skromno i navodno spavao u prikolici na ulcinjskoj plaži.

Družio se s ekipom, upoznavao lokalne običaje, a posebno se zbližio sa scenaristom Željkom Mijanovićem.

Prema tadašnjim pričama, Mijanović ga je upoznavao s domaćom hranom i pićem, dok je Pit pokušavao prijatelju preporučiti muziku i knjige.

Mladi glumac pokušavao je naučiti i poneku riječ srpskog jezika, a među izrazima koje je zapamtio bila je rečenica „kad ste došli“.

Pokušao je igrati i fudbal, ali nije bio posebno oduševljen tim sportom, dok je navodno zavolio Crvenu zvezdu.

Božidar Nikolić ga je početkom devedesetih čak odveo na utakmicu na Marakanu.

Jedna od najpoznatijih anegdota sa snimanja dogodila se na Adi Bojani, kada je Pit iza ekipe primijetio veliki broj nudista koji su posmatrali snimanje.

Neuobičajena distribucija

Zbog neobične situacije ekipa je odlučila premjestiti snimanje na drugu lokaciju.

Za film je Pit navodno zarađivao 1.523 dolara sedmično, što je danas gotovo simboličan iznos u poređenju s njegovim kasnijim honorarima.

„Tamna strana Sunca“ zbog rata i raspada Jugoslavije nije imala uobičajenu distribuciju, a američku premijeru doživjela je tek 1997. godine.

U međuvremenu je Pit već postao velika holivudska zvijezda zahvaljujući filmovima poput „Thelma i Luis“, „Se7en“ i „Fajt Klab“.

Godinama kasnije vratio se jeziku ovih prostora kada je u filmu „Volfs“, u kojem je glumio s Džordžom Klunijem, izgovorio psovku na srpskom.

Iako je „Tamna strana Sunca“ ostala relativno nepoznata, film je danas zanimljiv upravo zbog činjenice da je u njemu svoju prvu veliku ulogu ostvario čovjek koji će kasnije postati jedan od najvećih glumaca Holivuda.

(Avaz)

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