Ko je žena o kojoj priča svijet? Burne reakcije zbog ponašanja na suđenju za ubistvo 3 djece

Žena obučena u zeleno privukla je veliku pažnju tokom suđenja Lindzi Klensi za ubistvo svoje troje djece u ponedjeljak, 24. avgusta, nakon što je njeno neuobičajeno vedro ponašanje u sudnici zabilježeno kamerom.

"Da li je zaboravila da je tamo kako bi slušala o troje djece koje je majka nasmrt zadavila?" upitao je jedan kritičar, dok ju je drugi nazvao "otelotvorenjem zla".

"Odbijam da vjerujem da ovo nije vještačka inteligencija", napisao je jedan korisnik društvenih mreža komentarišući Romanino ponašanje.

Žena je u međuvremenu identifikovana kao Britani Romano, spisateljica i urednica iz Njujorka koja je dugogodišnje povezana s optuženom.

Prema njenom profilu na sajtu Muck Rack, Romano ima više od deset godina iskustva u uređivanju i radila je za medije i publikacije kao što su Forbes, Glamour, Teen Vogue, Elle, USA Today, Insider i Parade.

Diplomirala je sociologiju na koledžu Nju England.

Romano je optužena da je suđenje za ubistvo, u kojem su stradali dvoje male djece i jedna beba, tretirala kao "neku vrstu promotivnog događaja", nakon što je viđena kako se smije, namiguje kameri u sudnici i u jednom trenutku naginje vrat i pozira kao da se nalazi na crvenom tepihu.

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Jedan komentar na njenom Instagramu glasio je: "Da li si dobila svu pažnju za kojom si očajnički tragala?"

Nazivali su je i "feministkinjom" odgovornom za "uništavanje civilizacije", dok su pojedini dovodili u pitanje njenu mentalnu stabilnost i pozivali nadležne da joj oduzmu djecu.

Romano, međutim, nije djelovala pogođeno negativnim reakcijama, već je na platformama poput Instagrama i Trids izrazila zahvalnost svojim kritičarima.

"Sve ovo zbog toga što sam se nasmiješila kameri? Obožavam! Hvala ti puno što mi podižeš analitiku", napisala je.

Međutim, pozitivan stav nije dugo potrajao, jer je ubrzo počela da uzvraća pojedinim komentatorima, govoreći im da "skoče sa mosta".

Otac i lična istorija sa Klensi uticali na njeno ponašanje

Romano je tokom prenosa uživo govorila o viralnom trenutku iz sudnice i objasnila da se smijala zato što je odrastala sa Klensi i da su njih dvije imale bezazlen, šaljiv trenutak nakon što su se pogledale.

Njeno objašnjenje djeluje kao potvrda fotografije dvije djevojčice, za koje se na internetu tvrdi da su Romano i Klensi.

Međutim, Bored Panda nije mogao nezavisno da potvrdi identitet osoba na fotografiji.

Romano je takođe rekla da ju je njen otac ranije video na Kourt TV-u i rekao joj da na kameri izgleda loše, zbog čega je postala svjesnija svog izgleda.

Look at the creepy smile and wink on the face of Brittany Romano, a reporter for Vanity Fair.



This is a murder trial. Three children were slaughtered by their own mother.



And she's smiling and winking like a complete psychopath. pic.twitter.com/xktUd0aDOq — Kentucky Girl (@Kentuckygirl1) August 25, 2026

Romano prati suđenje od početka, 27. jula, i redovno objavljuje informacije o slučaju na svojim profilima na društvenim mrežama.

Dana 21. avgusta pozirala je pored Klensinog advokata Kevina Redingtona, uz isti veliki osmijeh.

Tužioci su pozvali svjedoke kako bi osporili glavnu tvrdnju odbrane da su postupci Klensi, koji su doveli do smrti njene djece, bili posljedica psihotične epizode proistekle iz postporođajne depresije.

Jedan od najspornijih trenutaka tokom postupka dogodio se tokom svedočenja psihijatra dr Avrama Maka, koji je porotnicima rekao da je Klensi u januaru 2023. godine bila psihički nestabilna, ali da nema dokaza da je bila psihotična.

Nakon toga je bio izložen intenzivnom unakrsnom ispitivanju Redingtona, tokom kojeg je objasnio da psihoza automatski ne sprječava osobu da razumije razliku između ispravnog i pogrešnog.

Since Brittany Romano, Lindsey Clancy’s BFF / twin flame, 👯 claims not to work for @VanityFair despite wearing their press pass, so I guess we should tag the people she does work for. @USATODAY @BusinessInsider @Cosmopolitan @ELLEmagazine @ForbesVetted @glamourmag… pic.twitter.com/kgFb4AtASV — Salty Steno (@SaltySteno) August 25, 2026

Državni tužioci tvrdili su da argument odbrane ne dokazuje da Klensi treba da bude oslobođena krivične odgovornosti.

Završne riječi očekuju se kasnije ove nedjelje.

Porotnici će zatim početi većanje o tome da li Klensi može biti osuđena za ubistva.

Ako bude proglašena krivom, preti joj doživotni zatvor.

Stotine ljudi dolaze ispred suda kako bi pružile podršku Klensi

Optuženi u postupku za ubistvo retko postaje predmet široko rasprostranjene simpatije javnosti, ali Lindzi Klensi pokazala se kao rijedak slučaj.

Novinarka VBUR-a Debora Beker tvrdila je da je u četvrtak, 20. avgusta, ispred suda u Masačusetsu bilo "oko 400 ljudi", uglavnom žena obučenih u roze.

Writer Brittany Romano made a mockery of herself and disrespected Plymouth Superior Court (and a trial for three dead children). Growing up with murder defendant Lindsay Clancy and then winking, smiling and blowing kisses at the camera during her trial is beyond unprofessional.… pic.twitter.com/SgLMfAkDIf — Lisa Marie (@LisaNIRL) August 25, 2026

Držale su transparente sa porukama "Dobra si majka" i "Sistem te je izneverio".

Beker je razgovarala sa organizatorkom demonstracija Rene Kimbol o tome šta ju je navelo da organizuje skup.

"Odlučila sam da to uradim spontano nakon što sam pratila suđenje u Mejnu i čula za Klensine ponovljene pokušaje da dobije pomoć za mentalno zdravlje nakon porođaja", rekla je Kimbol.

Dodala je da vjeruje da svaka žena koja se suočavala s anksioznošću, depresijom ili problemima nakon porođaja može ne samo da se poistoveti sa Klensi, već i da shvati da bi bilo koja od njih "mogla da sjedi na njenom mjestu".

(telegraf)