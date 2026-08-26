Đoković i Sabalenka odmah ispali sa US Opena

Novak Đoković i Arina Sabalenka već na prvoj prepreci su okončali nastup na US Openu u konkurenciji mješovitih parova. Njih su poslije preokreta savladali Katerina Sinijakova iz Češke i Britanac Henri Paten.

Rezultat je bio 1:4, 4:2, 10:2 u korist Sinijakove i Patena, najboljih dubl igrača današnjice u ženskoj, odnosno muškoj konkurenciji.

Sve o ovom duelu mogli se da pratite u BLOG UŽIVO Sport kluba (skrolujte dole).

Sinijakova i Paten će imati veoma poznate protivnike i u narednoj rundi. U četvrtfinalu rivali će im biti (bračni) par Elina Svitolina – Gael Monfis.

Imaju za čime da žale Đoković i Sabalenka jer su na startu duela igrali znatno bolje i pogađali gotovo sve. Osvojili su prvi set prilično dominantno, a na isti način su krenuli i u drugom setu.

Novak Đoković i Arina Sabalenka Tanjug/AP/Yuki Iwamura

Imali su brejk prednosti pri vođstvu 2:1, ali tada je uslijedio veliki pad. Tri gema zaredom osvojili su Čehinja i Britanac, a u supertajbrejku su bili apsolutno nadmoćni.

Sasvim je jasno da ni Novaku, ni Sabalenki prioritet u ovom trenutku nije miks-dubl, već šanse koje imaju u turnirima singla. Đoković (39) će pokušati da iskoristi odsustvo Janika Sinera i približi se 25. grend slem titulu koliko god je to moguće. Sa druge strane, Beloruskinja je u veoma lošoj formi u 2026. godini, ali i dalje drži prvo mjesto WTA liste. Ova 28-godišnjakinja je dvostruka uzastopna šampionka na Flašing Medouzu.

Ovaj turnir igra se po pravilima koja su drugačija u odnosu na klasične mečeve ATP i WTA tura. Set osvaja kombinacija koja prva dođe do četiri gema, a u gemovima se ne igra na razliku.

Ukoliko rezultat bude 1-1, kao što je to bio slučaj u ovom duelu, igra se supertajbrejk. Meč tada dobija prvi par koji osvoji 10 poena.

(Sportklub)