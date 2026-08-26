Vašington steže ekonomski obruč oko Irana, ali as u rukavu ima Si Đinping

Administracija Donalda Trampa najavila je novu kampanju ekonomskog pritiska na Iran, no njena efikasnost zavisiće i od Kine, najvećeg trgovinskog partnera Teherana i ključnog kupca iranske nafte.

Američki ministar finansija Skot Besent ove je sedmice predstavio operaciju pod nazivom „Ekonomski parija“ (ili „Ekonomski izopštenik“), usmjerenu na presijecanje iranskih finansijskih veza širom svijeta.

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Međutim, u njegovom obraćanju nije bilo mnogo detalja o tome kako Vašington planira pojačati pritisak na Peking, iako Kina uvozi više od 80 odsto iranske isporuke nafte, i to uglavnom zaobilaznim kanalima.

Zbog toga se postavlja pitanje koliko daleko Bijela kuća može ići s pritiskom na Iran a da pritom ne ugrozi krhko trgovinsko primirje s Kinom. Tramp bi narednog mjeseca trebalo da ugosti kineskog predsjednika Si Đinpinga u Vašingtonu, pa analitičari procjenjuju da obje strane za sada nastoje izbjeći ozbiljniju bilateralnu eskalaciju.

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Edgard Kagan iz Centra za strateške i međunarodne studije ističe da je sama najava bila pažljivo formulisana kako ne bi dovela u pitanje predstojeći samit. On dodaje da je ključno pitanje postoji li prostor da se Kina podstakne na smanjenje saradnje s Iranom, a da to u Pekingu ne bude doživljeno kao neprihvatljiv pritisak.

Reagujući na američke najave, zvanični Peking je poručio da se saradnja Kine i Irana odvija „u okviru međunarodnog prava“ te da „ne treba biti ometana niti podrivana“. Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Lin Đijan izjavio je i da će Kina „pomno pratiti razvoj situacije te preduzeti sve potrebne mjere kako bi odlučno zaštitila svoja prava i interese“, ponovivši protivljenje „nezakonitim jednostranim sankcijama“.

Američko Ministarstvo finansija u ponedjeljak je uvelo sankcije za gotovo 60 subjekata povezanih s Iranom, navodeći da su upleteni u nuklearni i raketni program, sajber-aktivnosti te izvoz nafte. Među sankcionisanim su i pojedine osobe te kompanije iz kontinentalne Kine i Hongkonga, kao i tanker u kineskom vlasništvu koji je ove godine prevozio milione barela iranske nafte za Kinu, piše AP, a prenosi Kliks.